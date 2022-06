Xoana González aclara que sí paga impuestos a la Sunat de sus ganancias en OnlyFans

Xoana González asegura que sí paga sus impuestos a la SUNAT. (Foto: Instagram)

Xoana González una de las modelos mejor pagadas en la plataforma OnlyFans se ha pronunciado luego de que la Sunat informara que amplió la clasificación de influencers para que sigan pagando impuestos. Por lo que, en esta nueva categoría, aquellos que trabajen con el sitio para adultos también están incluidos.

Como se recuerda, hace unos años los influenciadores no declaraban impuestos al no estar contemplados en la norma, y pese a tener ingresos económicos altos. Cabe precisar que la argentina ha convertido a OnlyFans en su principal fuente económica, es decir es su trabajo a tiempo completo.

Frente a ello, la argentina explicó que ella desde siempre declara su dinero y que incluso tiene un contador a cargo, por lo que todo está en regla. “Una vez que ingresa (el dinero) a tu cuenta del banco, lo ingresas al sistema financiero y lo declaras. Yo tengo mi contador de hace años y no entiendo de eso, pero este año declaré tanto que tengo que buscar un cheque que no fui a retirar porque me daba saldo a favor”, escribió en conversación con ‘Al estilo Juliana’.

Xoana González se refiere al impuesto de influencers de Sunat. (Video: ATV)

Además, dejó claro que el trabajo con la plataforma de suscripción para adultos, sí le hace pagar impuestos. “De OnlyFans, si se paga impuestos”, dejando claro que mantiene en regla su situación económica con Perú.

¿CUÁNTO GANA XOANA GONZÁLEZ EN ONLYFANS?

La modelo argentina cobra 30 dólares por cada suscriptor en su cuenta. Aunque al inicio solo cobraba 20 dólares, pero por el tipo de contenido, ha decidido variar el precio. Además, hace videos exclusivos para algunos de sus seguidores por otro precio especial.

Con este precio, Xoana González reveló en conversación con Magaly Medina que en un mes puede llegar a ganar hasta 9,000 dólares mensuales. Prueba de ello es que la modelo ha logrado comprarse un departamento en Lima y recientemente otra casa de campo. Incluso tiene en sus planes reconstruir un albergue de animalitos.

Xoana González se sometió al rejuvenecimiento vaginal en eol 2017. (Foto: Instagram)

¿CUÁL ES EL IMPUESTO QUE PAGARÁN LOS INFLUENCERES?

De acuerdo a la Sunat, los influenciadores deberán pagar una tasa del 29.5% de los ingresos que obtienen en sus actividades económicas en redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y demás.

Según informaron, califican como rentas de tercera categoría aquellos ingresos que comienzan a generar las personas naturales que se encuentran domiciliadas en Perú y que las desarrollan en calidad e Influencers. Cabe precisar que se denomina influencer a aquellas actividades de publicidad que generen una remuneración.

En la categorización de estos impuestos, se han incluido a aquellos que brinden información o contenido personalizado como Patreon y OnlyFans. Además, aquellos que interactúan con sus seguidores y mencionan en su contenido que se trata de publicidad.

