Efraín Aguilar explica la verdadera razón por la que se negó a producir a 'Al Fondo Hay Sitio'.

‘Al Fondo Hay Sitio’ se ha convertido en una de las producciones peruanas más exitosas de los últimos tiempos. Su regreso a la pantalla chica llamó la atención de muchos televidentes que querían volver a ver a los Maldini y los Gonzales enfrentados, por lo que el rating está de su lado.

Sin embargo, muchos de los personajes se han ausentado debido a que tomaron diferentes rumbos y otra de las importantes personas que no está nuevamente en este trabajo es el director Efraín Aguilar. El popular ‘Betito’ fue el encargado de este éxito, pero ha dejado su puesto.

En una reciente entrevista con el tiktoker Pablancho Críticas, el productor de televisión habló un poco más a fondo sobre el regreso de esta producción a América Televisión. Al ser consultado sobre la razón por la que no continuó al mando de la serie, aclaró que tiene nuevos proyectos que son prioridad para él.

“Soy enemigo de las repeticiones, reposiciones. Si bien me propusieron hacerlo, yo me negué, prefiero hacer una nueva producción que la tengo en cartera y espero que pronto pueda salir al aire”, comentó al inicio.

Efraín Aguilar explica por qué no está a cargo de 'Al Fondo Hay Sitio'.

Por otro lado, le consultaron si es que cree que la serie ha perdido calidad luego de varios años fuera y su regreso ha recibido diversos comentarios. Muchos han señalado que debió terminar hace años, mientras que otros están felices con este retorno. Incluso, confesó que a los nuevos productores los califica como ‘hijos’.

“Mentiría si digo que lo veo. Por mi trabajo ando muy ocupado, pero sé que está liderando el rating y eso me da mucho gusto. Yo soy el menos indicado para calificar la serie porque son mis ‘hijos’ quienes lo están haciendo”, explicó.

Como se recuerda, semanas antes de que se estrenara ‘Al Fondo Hay Sitio’, diversos medios le consultaron a Efraín Aguilar si sería parte de esta nueva temporada. Desde el inicio había dejado claro que no sería parte, pero no había explicado la razón.

“Regresa ‘Al Fondo Hay Sitio’, pero siempre de la mano de Gigio Aranda y Estela Redhead, yo no voy a estar en la producción general, porque tengo un encargo de la gerencia general que ellos han decidido que lo haga”, señaló el director de televisión, quien no dudó en enviar buenos deseos a sus excompañeros.

¿Qué personaje no hizo casting para ingresar a la serie?

Hace unas semanas, se dio a conocer que uno de los personajes de ‘Al Fondo Hay Sitio’ no pasó casting y se convirtió en uno de los más queridos hasta el momento. Se trata ‘Hiro’, personaje caracterizado por el actor Paolo Goya.

Según contó el artista al canal de YouTube Watshoitv, a él lo llamaron para darle un personaje, debido a que existen pocos actores con rasgos asiáticos. Además, es quien tiene más dobles por las piruetas que se realizan, propias de su personaje,

“Hiro me llegó de sorpresa, me escribió Jorge Sánchez y me dice ‘Oye hay un personaje para ‘Al Fondo Hay Sitio’, que es un oriental. ¿Te provoca?. No veía mucho la serie y me explicó que era el reemplazo de Peter. Después hablé con el guionista y al final quedó y se ha ido moldeando. Él es uno de los pocos personajes que tiene bastantes dobles. Hiro hace de todo”, comentó.

