Efraín Aguilar lamenta la partida de Diego Bertie. | Foto: Agencia Andina

La noticia de la muerte del actor y cantante Diego Bertie cayó de sorpresa a muchos la mañana de este viernes. Uno de ellos fue el productor Efraín Aguilar, quien se enteró en vivo del deceso de una de las personas con las que trabajó en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’.

“No me digas...¡Ay Dios! Ya me imagino lo que me vas a decir. Hace máximo un mes, estaba con él y su hija. Me has agarrado frío porque tenía un proyecto con él. Que Dios lo tenga en su gloria”, dijo Aguilar al recibir la confirmación de la noticia en una entrevista con Radio Exitosa

“Acompaño en su dolor a su familia. Toda la gente teatrera está de luto”, añadió.

Efraín Aguilar se entera en vivo de la muerte de Diego Bertie y revela que tenían un proyecto juntos | Video: Exitosa

