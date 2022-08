Al Fondo Hay Sitio: ¿Quién es la actriz que da vida a Kimberly, pareja de Jaimito Gonzales?. (América Televisión)

Desde que se estrenó la novena temporada de Al Fondo Hay Sitio el pasado mes de junio, nuevos rostros han llamado la atención por sus divertidos papeles. Entre los últimos personajes que han aparecido en los recientes capítulos de la exitosa teleserie es el de Kimberly, exnovia de Jaimito Gonzales que ahora quiere conquistar su corazón.

Si bien, Kimberly protagonizó una pequeña escena en el estreno de la serie siéndole infiel al menor de ‘Los Gonzales’ y ya no se supo más de ella, ahora ha regresado a la vida de ‘Jaimito’ para reconquistar su corazón luego de enterarse que vive en ‘Las Nuevas Lomas’.

Para conocer un poco más de Brenda Matos, actriz que le da vida a Kimberly, las cámaras de “+ Espectáculos” la abordaron para conocer más detalles de su papel el Al Fondo Hay Sitio. Según contó la joven, se encuentra muy contenta por estar actuando junto a grandes artistas de la televisión peruana.

“Increíble. No saben lo agradecida que estoy con el director por hacer que yo pertenezca aquí porque no me lo imaginé nunca. Yo crecí viendo esta serie y ahora estar acá es un sueño hecho realidad. Espero que les siga gustando mi personaje”, acotó.

Brenda Matos le da vida a 'Kimberly' en Al Fondo Hay Sitio. (Captura)

Asimismo, indicó que se siente muy cómoda con su compañero Jorge Guerra, quien le da vida a ‘Jaimito’, en especial cuando tienen que realizar escenas que incluyen besos. Finalmente, aclaró que su personalidad es todo lo contrario a ‘Kimberly’, quien se ve como una mujer decidida a quedarse con el amor de su amado a costa de lo que sea.

“Arrebatadaza. Ella sabe lo que quiere. Con los besos, Jorge (Guerra) me hace sentir cómoda, es un súper actor y caballero. Normal porque es trabajo(...) Kimberly es un poco coqueta. Es un reto para mí porque la Brenda de verdad no es nada igualita a mí. Las personalidades chocan, pero ya me está gustando un poquito”, agregó.

Al Fondo Hay Sitio: Kimberly llega a las 'Nuevas Lomas' para buscar a Jaimito Gonzales. (YouTube)

¿Quién es Brenda Matos?

Brenda Matos es una joven actriz y modelo de 23 años que está incursionando por primera vez en la televisión. Según sus redes sociales, es de descendencia indonesia y coach de modelaje en una academia que trabaja con mujeres que quieren mejorar su imagen tanto en la pasarela como en las fotografías.

En su cuenta oficial de Instagram cuenta con más de 15 mil seguidores y cientos de publicaciones donde muestra su estilo de vida. En los diferentes post se puede ver que también es influencers de algunas marcas de cuidado personal.

Brenda Matos le da vida a 'Kimberly'. (Instagram)

