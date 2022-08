Areliz Benel, ‘Shirley Gonzales de AFHS’, no quiere ser recordada por su papel en la serie: “Eso ya pasó”

Areliz Benel no quiere ser recordada por su papel en Al Fondo Hay Sitio. (TikTok)

Areliz Benel, la actriz que le dio vida a ‘Shirley Gonzales’ durante las últimas temporadas de Al Fondo Hay Sitio, sorprendió con una serie de respuestas que dejó en sus redes sociales. Y es que, después de haber pasado poco más de seis años de la última vez que actuó en la teleserie, muchos usuarios aún siguen recordándola por dicho papel.

Todo comenzó cuando publicó un video en su cuenta oficial de TikTok tocando el ukelele e interpretando la canción “Levitating” de la cantante Dua Lipa. A pesar de que, muchos de los comentarios fueron para resaltar su talento y voz, otros no dejaban de consultarle sobre su regreso a la serie.

“Nadie por la música. Todos hablando de Al Fondo Hay Sitio”, escribió un cibernauta y a lo que la joven artista contestó: “Por eso solo respondo algunos pocos comentarios...”. Esto habría incomodado a los miles de fanáticos de Al Fondo Hay Sitio, pues comenzaron a decirle que debería estar agradecida por el fama que recibió durante sus años en la televisión.

Sin embargo, Areliz Benel no se quedó callada y no dudó en responder a cada uno de los internautas. La también cantante agradeció por la oportunidad de haber pertenecido a la producción de América TV, pero descartó su retorno para la novena temporada resaltando que está en una nueva etapa de su vida.

“Agradecida estoy, estuve y estaré, pero esa etapa ya pasó hace más de cinco años, ahora estoy en otra muy distinta. No me interesa la cantidad de seguidores, sino la calidad de seguidores que me siga por ser Areliz, artista o actriz... A lo mejor me siguen por eso (Al fondo hay sitio), pero yo le doy más amor a aquellos que me siguen por mis nuevas etapas”, se lee en las primeras líneas.

“No me arrepiento, pero eso ya pasó hace cinco años y el futuro me emociona más que el pasado, por eso no le doy tanto interés a lo que ya pasó. Sin embargo, siempre guardaré cariño a sus comentarios y a mi personaje, pero ya no me genera interés, ahora estoy en otro lugar y momento. Brindaré atención y energía a seguidores y comentarios que tengan que ver con mi presente”, agregó.

En la actualidad, Areliz está muy activa en sus redes sociales. En su perfil de Instagram se describe como actriz y modelo. Vive en la ciudad de México y no deja de publicar los viajes que realiza al rededor de varias ciudades así como su trabajo frente a las cámaras.

Recordemos que, ‘Shirley Gonzales’ fue uno de los personajes que dio mucho de que hablar en Al Fondo Hay Sitio y su participación duró hasta el último capítulo emitido en el 2016. Fue hija de ‘Reina Pachas’ y ‘Lucho Gonzales’, y su hermano fue ‘Jhonny Gonzales’. Los cuatro llegaron a ‘Las Lomas’ para ocupar un lugar en la familia.

¿A qué hora puedo ver Al Fondo Hay Sitio, temporada 9?

Al Fondo Hay Sitio se emite de lunes a viernes tras terminar Esto es Guerra, aproximadamente desde las 20:30 p.m.. Si te perdiste algún capítulo, puede verlo nuevamente a través de la plataforma de América TV GO descargando la aplicación por Play Store o App Store. No tiene costo alguno desde tu tablet o tu celular.

