Jorge Guerra con respecto a su trabajo como ‘Jaimito’: “No dejo que me afecte los comentarios negativos”

Jorge Guerra, actor que interpreta a 'Jaimito' en Al Fondo Hay Sitio comenta que no le tiene miedo a los comentarios negativos. Foto: composición.

Jorge Guerra que hace del papel de ‘Jaimito’ Gonzales en la serie Al Fondo Hay Sitio, se ha ido ganando el cariño del público, debido a su gran calidad de actuación para realizar escenas dramáticas como también cómicas.

En el tiempo que va al aire la teleserie, ya han comenzado a reconocer al joven actor en la calle y ha recibido varios comentarios tanto positivos como negativos en las redes sociales. En una entrevista que le hizo el programa ‘Estás en todas’ le preguntaron que le diría a todos sus fanáticos.

“Ayer estaba yendo al teatro y en el camino me tocaron el claxon y me gritaron: ¡Jaimito, me encanta lo que estás haciendo!. Y ese tipo de gente me llena alegría y de vida ”, compartió el joven actor.

Por otro lado, con respecto a los comentarios negativos, indicó que no permite que eso afecte y sigue con su trabajo. “Siempre va a haber comentarios negativos, pero no dejo que eso me afecte, pongo un pare ahí y sigo por mi camino”, expresó.

Jorge Guerra comenta que ya lo reconocen en las calles por su trabajo en Al Fondo Hay Sitio. Video: América TV/Estás en Todas.

COMENTA LO QUE LE COSTÓ LA ESCENAS CON ALESSIA

También contó que una de las escenas más difíciles de grabar en lo que va la serie nacional fue cuando Jaimito subió por las escaleras hasta la habitación de Alessia Montalván para pedirle que se fugaran juntos.

“Haber grabado con la ropa mojada, todo el rato, agarrar la escalera, subirla, moverla, toda esa secuencia fue una locura”, detalló Jorge.

“TRABAJAR CON KARIME SCANDER ES MUY LINDO”

Jorge Guerra Wiese comentó que trabajar con su compañera Karime Scander es muy sencillo porque es una actriz que lo entiende, es divertida, sencilla y hay mucha química entre ellos que permite que las grabaciones fluyan sin ningún impedimento.

“El trabajo con Karime es muy bonito porque ella es muy fácil de tratar, es muy divertida y nos llevamos muy bien” , puntualizó.

Además, comentó a cerca de las escenas más fuertes donde recibe dos cachetadas de parte Alessia, indicó que las acepta porque son parte de la historia. “Yo acepto las cachetadas porque sé que después de las cachetadas vienen los abrazos. La última vez me dijo: Discúlpame, no quise pegarte tan fuerte’”, contó el artista.

LAS ESCENAS DRAMÁTICAS CON ERICK ELERA ‘JOEL’

Una de las escenas que más conmovió a los seguidores de Al Fondo Hay Sitio es cuando ‘Jaimito’ va al encuentro de su hermano Joel, llorando porque Alessia lo había rechazado de una forma bastante cruel y lanzándole dos bofetadas.

Jorge Guerra comentó que para poder grabar esas escenas a veces es un poco complicado, cuando vienen de grabaciones muy graciosas, pero en caso de esa secuencia, la producción le dio la oportunidad que se tomaran su tiempo para entrar en escena y sacar toda esa emoción y ese dolor que en ese momento estaban viviendo los personajes.

Por otro lado, una de los episodios más divertidos para Jorge es cuando grabó junto a Erick, el tutorial de ‘Cómo reconocer a una pituca’. “Me divertí mucho leyendo desde el guión, apenas vi la escena, dije esto va a ser increíble. Y considero que aporte lo mío, como por ejemplo los movimientos de mis manos, que son cosas pequeñas, pero son mi propuesta”

Jorge Guerra habla de su trabajo con Karime Scander en Al Fondo Hay Sitio. Video: América TV/Estás en Todas.

ACTORES QUE ADMIRA MUCHO

El popular Jaimito confesó que dentro del elenco de actores de la teleserie, a quien más admira es Gustavo Bueno, Adolfo Chuiman e Ivonne Frayssinet. “Cada vez que hablo con ellos, aprendo algo nuevo, sea un consejo, vivencia, una guía en escena, trato de sacar todo lo que puedo de ellos”, confesó.

El novel actor adelantó lo nuevo que vendrá con respecto a Jaimito, indicó que sufrirá un poco más por el amor no correspondido de Alessia Montalván, pero luego vendrá cosas buenas y será un poco más feliz.

Jorge Guerra, el nuevo Jaimito de Al Fondo Hay Sitio. Foto: Captura

“AL PRINCIPIO PENSÉ QUE NO IBA TENER MUCHAS ESCENAS”

El actor Jorge Guerra habló para Infobae y contó los pormenores de esta nueva experiencia en su carrera como actor, la cual lo llena de grandes satisfacciones, aunque sabe que el camino es largo.

¿Cómo han sido estas primera semanas de Al Fondo Hay Sitio para ti? ¿cómo van las grabaciones?

Bueno, ya vamos más de un par de meses grabando. Entrar a este proyecto ha sido bellísimo, todos los miembros del equipo me han recibido con mucho cariño y me han dejado las cosas bien fáciles porque me han dado mucha libertad de expresarme y trabajar feliz diariamente.

¿Sentiste algún temor al entrar a este monstro de la televisión?

Temor nunca tuve, porque sabía que era un trabajo que valía la pena y tenía que afrontar el reto. Lo que tuve fue nervios, definitivamente, porque yo sabía que la serie iba a tener mucho éxito y el elenco ya estaba bien formado. Pero, en realidad el papel estaba bien escrito, estaba muy lindo,y siempre me dio mucho cariño leer los guiones. Estaba muy emocionado, no tenía una idea muy clara de cómo iba a entrar yo a este elenco que tenía tantos años. Sin embargo, desde el primer día que grabé con todos, me sentí parte de la familia. Ahí se me fueron los nervios, me emocioné y seguí trabajando con mucho cariño.

¿Eras consciente que tu personaje era uno de los más esperados?

Para serte sincero, no. No tenía una idea muy clara de hacia dónde iba a ir mi personaje, ni tampoco la importancia que tenía. Progresivamente vi que había más escenas, vi que tenía mas participación en la serie, porque al principio pensaba que no iba a salir mucho. Leyendo los capítulos ya me di cuenta que lo querían llevar por esta dirección y me sentí más que feliz. Para mi grabar es increíble, y mientras más escenas tenga, yo estoy más contento.

Eres como el nuevo Joel...

(Risas) Quiero creer que sí y que no. Sé que la historia se está repitiendo, pero definitivamente quisiera que el personaje sea singular. Lo que tienen en común son las relaciones con las chicas adineradas, pero de cierto modo tiene similitudes. Para Jaimito, Joel es su mentor, su mejor amigo, la persona a la que admira más que a cualquier otra. Definitivamente, son muy parecidos, podría llamarse el nuevo Joel, pero es bien difícil saberlo ahora.

