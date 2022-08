Hiro de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y la razón por qué nunca hizo casting para ingresar a la exitosa serie

Hiro en 'Al fondo Hay Sitio'

Paolo Goya Kobashigawa, es el actor que interpreta al mayordomo Hiro Moroboshi, parte del personal de servicio de la familia Maldini -Montalván en ‘Al Fondo Hay Sitio’. Gracias al carácter tímido, su destreza para hacer acrobacias y la disciplina de Hiro se ha ganado el cariño de los televidentes.

El actor peruano-japonés es quien da vida a este personaje oriental que ha venido apoyar a Peter McKay en las labores de la mansión de la famosa Madame. Paolo Goya es hijo de ambos padres japoneses, nacido en la localidad de Okinawa.

El interprete estudió diseño gráfico y luego trabajó como publicista. Además, es cocinero y cantante, pero no solo se desempeña en esos campos, el artista es filántropo y en varias oportunidades ha sido parte de ‘Toca la puerta’, una organización que busca acabar con la violencia infantil.

Cuando era muy jovencito participó en la novela ‘La Rica Vicky’ que fue protagonizada por la actriz Virna Flores e Ismael la Rosa. Paolo logró un pequeño papel de un bodeguero tras participar de un taller de jóvenes actores.

“Me gustó bastante la experiencia, pero vi imposible dedicarme a la actuación, por eso me dediqué a la publicidad. Luego me llamaron para un papel pequeño en ‘Así es la Vida’ y luego vino ‘Al Fondo Hay Sitio’ y me sorprendió”, contó durante una entrevista para el canal de Youtube Watshoitv.

No hizo casting

Paolo Goya, en una entrevista para América TV, contó que no hizo casting para interpretar a Hiro en la serie. El intérprete explicó que esto se debió a que no hay muchos actores orientales en el Perú. En un principio no se sabía si iba a ser chino o japonés pero luego con ayuda de los guionistas y de los directores se logró armar el personaje, que es el preferido por el público peruano.

“Hiro me llegó de sorpresa, me escribió Jorge Sánchez y me dice ‘Oye hay un personaje para ‘Al Fondo Hay Sitio’, que es un oriental. ¿Te provoca?. No veía mucho la serie y me explicó que era el reemplazo de Peter. Después hablé con el guionista y al final quedó y se ha ido moldeando”, contó durante la entrevista para el canal digital.

Desde entonces, el artista se ha ganado el cariño del público debido a su carisma y talento. Además, confesó que se sigue preparando para perfeccionar su japonés. El actor viajó hasta la ciudad de sus padres, Okinawa y aprendió un poco más del idioma japonés, además de como un japonés hablaría el español.

Tiene varios dobles

Por otro lado, comentó que todas las piruetas que el público puede ver del personaje oriental no son hechos por él, sino por varios dobles que son expertos acróbatas y deportistas. “Es el uno de los pocos personajes que tiene bastantes dobles. Hiro hace de todo” , confesó

El regreso a la novena temporada

Paolo Goya se encontraba en Tailandia cuando recibió la llamada del equipo de producción de ‘Al Fondo Hay Sitio’ para retomar el papel de Hiro. Comentó para el programa ‘Estas en Todas’ que la pensó mucho antes de retornar al Perú, dejar el paraíso donde vivía, pero finalmente aceptó.

“Había escuchado que la serie iba a volver, me sorprendió que me contactaran y al principio, la pensé mucho …al final todo muy bonito porque la diversión está garantizada, me alegra mucho que haya regresado Hiro porque de alguna manera Hiro no tuvo un final, quedo ahí y vamos a ver qué pasa”, detalló el actor.

Por otro lado, confesó que extraña mucho las escenas con Monserratto Sam (Melania Urbina) pero como se ve en la serie, se puede ver que está naciendo un amor por Macarena Montalbán, hermana de Diego Montalbán. “También extrañó las escenas locas de Hiro, cuando hace de samurai, ninja, itamae, es muy gracioso”, finaliza, Paolo.

Redes sociales

A pesar de que no es muy asiduo a las redes sociales, antes que aparezca en la novena temporada de la teleserie nacional, su última publicación en su cuenta de instagram, fue del 2015 , pero luego de retomar el papel de Hiro tiene varias publicaciones compartiendo con sus compañeros de escenas.

Entre ellos, Yuly Flores (Guadalupe Farfán), Cristóbal Montalván (Franco Pennano), Alessia Montalván (Karime Scander), Jaimito Gonzales (Jorge Guerra) y Felix (Carlos Solano). En su cuenta de Instagram registra 5, 391 seguidores.

Además, tiene una cuenta de Tik Tok donde publica toda su participación y sus mejores escenas en ‘Al fondo hay sitio’. Y en esa red social cuenta con más de 32 mil seguidores.

