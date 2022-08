Joven pasea a su perrito en el techo de su casa y remece TikTok

Video viral de perrito que pasea con su dueño en el techo. (Captura)

Las mascotas forman parte de la vida del ser humano, convirtiéndose en la mayoría de casos en un integrante más de la familia. Compartir momentos gratos con ellos trae una mayor armonía a la persona, pero como todo ser vivo requieren de la responsabilidad de sus criadores. Entre todas las cosas que requieren estos animales están la alimentación, hidratación, limpieza y paseos, y así lo hizo un joven con su perrito, si saber que terminarían volviéndose virales en TikTok.

Pasear al perro es una de las actividades más importantes para el can, ya que durante el paseo estos liberan el estrés y además ponen en marcha actividades innatas de la especie como el olfatear, buscar, rastrear, hacer sus necesidades, interactuar con otros animales y obedecer al amo. Si bien, la calle y los parques son los lugares más comunes, existen otros lugares donde se puede pasear al can y así lo demostró un video de TikTok donde se ve a un joven paseando a su perrito en el techo de su hogar.

Viral de perrito paseando en el techo

El video de tan solo 11 segundos ha cautivado a una gran cantidad de usuarios de TikTok, logrando tener alrededor de 300 mil vistas, más de 17 mil me gusta y cerca de 350 comentarios. En este viral, como en la mayoría de videos, se utilizó el sonido de fondo “Qué es esto”, un extracto de la película de Bob Esponja, y además fue publicado con la siguiente descripción “¿Parque? Mejor paseo en el techo”.

Pasear en el parque a las mascotas es algo común, pero ¿alguna vez imaginaste ver a un perrito ser paseado con su correa por el techo de su casa? El hecho fue grabado y publicad en TikTok y no tardó en volverse viral. (TikTok @antonellaaguilarva)

El clip inicia enfocando la terraza de una casa, donde se ve a un joven de polo blanco y pantalón negro caminando, mientras sujeta a su pequeño perro con una correa canina. Mientras sigue avanzando, se evidencia que el dueño del can lo estaba paseando en el techo, similar a como lo haría en un parque. Este hecho dejó perpleja a la usuaria @antonellaaguilarva, quien no dudó en publicar el material audiovisual en su cuenta de TikTok.

Sin embargo, para evitar que la persona grabada se dé cuenta de que está siendo filmada, aparece en escena un compañero de la usuaria, que acapara el enfoque, culminando así el clip.

Reacción de los usuarios ante el video viral del perrito

El videoclip, que cuenta con solo dos días en la famosa red social, rápidamente generó furor en dicha plataforma, donde algunos usuarios no dudaron en mostrar cuánta gracia les provocó aquel episodio, mientras que otros manifestaron que también lo habían realizado y que inclusive el uso de la correa era para salvaguardar la vida de la mascota y evitar que esta se caiga al precipicio, ya que la terraza no contaba con paredes, ni muros de seguridad.

Video viral de perrito que pasea con su dueño en el techo. (Captura)

“Aunque me dé risa, no me rio porque sería yo tranquilamente. Le pondría la correa por seguridad porque si se cae, me muero”.

“Jaja, eso hace mi hermana en las noches por el frío. Se va al techo a pasearlo y solo lo pasea en la calle cuando se va a comprar algo”.

“Jaja, esto me recuerda a la época de pandemia. Así sacábamos a pasear a nuestro perrito, sobre todo mi papá”.

“Yo hacía eso con mi perrito cuando recién subía al techo, así que le ponía una correa para pasearlo porque tenía miedo de que se pueda caer”.

“En mi casa siempre hacemos lo mismo cuando hace mucho frío o tenemos flojeara de salir al parque. Es normal”.

