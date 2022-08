Aeropuerto Jorge Chávez: conoce cómo puedes visitar los nuevos trabajos en el terminal aéreo completamente gratis

(Video: TikTok / @juntoses10de10)

Lima es, sin lugar a dudas, un lugar donde uno puede salir a divertirse a prácticamente cualquier punto de la ciudad. No importa el tipo de entretenimiento que estés buscando, siempre habrá algo que se ajuste a tus necesidades.

Por tu bolsillo ni te preocupes ya que siempre hay de todos los precios y gustos. Pero, sin lugar a dudas, algo que sea gratis bonito hay muy pocos en la ciudad capital del Perú.

Tal como se puede ver en un video que se ha hecho viral en la plataforma de TikTok, una linda pareja descubrió que se puede pasar una entretenida tarde conociendo los trabajos que se están realizando en estos días en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Ocurre que, aunque muy poca gente lo sabe, la empresa operadora de los terminales aéreos de todo el Perú, Lima Airport Partners, suele realizar visitas guiadas y totalmente gratuitas a las obras de ampliación que se vienen realizando en el mencionado aeropuerto.

Tal como lo dan a conocer a cuenta de los tiktokeros identificados como @juntoses10de10, se trata de una simpática vista que se puede realizar cualquier tarde y es una actividad para realizar con la familia entera o la pareja . Lo mejor de todo es que es un servicio libre cualquier costo, como ya lo mencionamos líneas arriba.

De acuerdo con el mini clip 24 segundos, durante el trayecto se pueden ver los trabajos que actualmente viene realizando personal de LAP con relación a la nueva torre de control, la segunda pista de aterrizaje y el reciente terminal de pasajeros, entre otras labores.

En ese sentido, la pareja no tuvo problemas en recomendar la visita pues así se puede conocer más acerca del proyecto de ampliación del aeropuerto. “Este tour es un súper plan”, señalan en la pequeña producción.

Igualmente resaltan el trato súper amable de los guías y la completa información que recibieron.

¿Cómo me inscribo?

A pesar que el video ha logrado miles de reproducciones en la red social, lo cierto es que más de un cibernauta se quedó con las ganas de saber cómo hacer para pasar un lindo fin de semana sin salir de Lima y sobre todo, no gastar demasiado dinero que tanta falta hace en épocas tan inciertas como estas.

Es así que en un segundo video, algo así como la continuación, Luis y Dayanna explican cuáles son los pasos y requisitos para poder disfrutar de un ameno paseo .

Primero debes ingresar a la página web oficial del Nuevo Jorge Chávez, buscar y hacer click en ‘inscribirte aquí’, llena todos los datos que te son solicitados y listo. Ya estarás apto para disfrutar del tour guiados por lo que serán las nuevas instalaciones del Jorge Chávez.

Como dato importarte, a la hora de visitar el aeropuerto será de vital importancia que lleves tu DNI y uses doble mascarilla. O una KN95. También asegúrate de tener a la mano tu carnet de vacunación con todas las dosis requeridas.

Como era de esperarse, el video se ha vuelto viral por cuanta red social se ha propalado este clip. En el TikTok, ambos videos ya suman más de 145 mil reproducciones y los corazones rojos de los ‘me gusta’, ya superan los 11 mil.

“Que genial!! Siguiendo”, “Gracias por compartir, lo máximo!! Buena vibra chicos!!”, “hay que lindo mi esposo trabaja ahí y dice que está súper chévere”, “trabajo a 5 cuadras y recién me entero”, “yo trabajo ahí...y no sabía de la existencia de este tours”, “que chévere me apunto”, “ojalá abran cupos para domingos”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post original.

