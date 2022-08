Paco Bazán se convierte en taxista y asegura que “la televisión está dura” | TikTok

En los últimos años Paco Bazán se ha hecho bastante conocido por su peculiar manera de comentar los hechos deportivos. La figura de ATV en más de una ocasión se ha convertido en tendencias en las redes sociales por sus ácidos comentarios contra la Selección Peruana y sus dirigentes.

Asimismo, el exfutbolista hace un tiempo también estuvo en el ojo de la tormenta por recomendar no usar mascarillas pese a que el Perú atravesaba en ese momento una ola de contagios de COVID-19 que dejó miles de víctimas.

Ahora, atrás quedaron sus polémicas y Paco Bazán busca en estos momento volver un influencer, por lo que no tuvo mejor idea que grabar un divertido tiktok en el que aparecía realizando el servicio de taxi en el distrito de Miraflores.

El video llamó la atención de más de uno al ver como un joven que estaba dentro del auto del conductor de televisión le pide que le haga una carrera. Asimismo, antes de iniciar el servicio, el pasajero se queda pensando y asegura que lo conocía de algún lugar.

“ Este señor me parece conocido, seguro sale en el (canal) 9 ″, comentó el joven mientras le pedía Paco Bazán que apague las luces dentro del carro. Además, al excuchar lo que dijo su pareja, el exfutbolista solo atinó a decir que ‘la televisión está dura’.

Este video se convirtió rápidamente en tendencia y muchos creyeron que la figura de ATV realmente se encontraba atravesando por una crisis económica, por lo que no dudaron en enviarle su apoyo. “La vida en general está dura”, “¿Para cuándo sale el aplicativo de Taxi Bazán?”, fueron algunos mensajes.

Cabe mencionar que este video fue parte de una broma Paco Bazán, quien acostumbra a compartir este tipo de contenido para sus seguidores; sin embargo, los que no son tan fans del conductor deportivo pensaron que todo era real.

Paco Bazán hace servicio de taxi. (Instagram)

Paco Bazán quiere regresar a la actuación

Al ver el estreno de la novena temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’, Paco Bazán expresó sus deseos por volver al mundo de la actuación, especialmente al enterarse que el personaje que tuvo en dicha serie tiene un hijo.

Por este motivo, el conductor de televisión señaló en su programa de ATV que su contrato con dicha casa televisiva le permitía actuar en series de otros canales, por lo que no tendría problemas en regresar a la novela.

“A mí me parecería justo que ese niño crezca con su padre.El padre tiene que estar a su lado, así que Gigio (Aranda), antes que pongan a otro actor pensando que no puedo, mi contrato dice que sí puedo grabar ficción, puedo hacer teatro, telenovelas, películas, cafetines, unipersonales , así que tú me dices cuándo nos presentamos con el Richard Jr. y somos. Si mañana hay que estar en Pachacamac, ahí estamos”, dijo.

