Perrito llega a una feria en su auto y causa furor en TikTok

Las mascotas son los mayores protagonistas de los videos que se vuelven virales. Esta vez no fue la excepción y una usuaria logró captar el momento exacto en el que un perrito llega a una feria sobre su auto deportivo.

El hecho sucedió en Miraflores y ha generado conmoción en los usuarios de una famosa red social. Conoce más sobre este video viral.

VIDEO VIRAL DE PERRITO EN SU AUTO

Una vez más los animales marcan tendencia en TikTok. Esta vez fue el turno de un curioso perrito que decidió asistir a una feria en Lima.

Quien grabó aquel inédito hecho fue la usuaria @iberecic. El video tiene una duración de 13 segundos y fue publicado hace un día.

El clip inicia mostrando el lugar donde se realizaba la feria y va enfocando los puestos y a las personas que asistieron a este lugar con sus mascotas. Todo parecía normal y común hasta que de repente aparece en escena una curiosa mascota en una posición algo inusual.

Al hacer el paneo se observa a un perrito de raza pequeña con su chaleco puffer de color turquesa y su auto deportivo color plomo que está estacionado frente a uno de los stands.

El audio viral de ‘¿Qué es eso?’ calzó perfecto para dicho acontecimiento. También se observa que su dueña está comprando en dicho lugar. Cabe resaltar que el pequeño can está sobre un auto a batería de juguete que en realidad fue creado para pasear a los niños con el fin de recrearse de forma segura, ya que cuenta con una manija larga manipulada por los padres.

Esta escena generó el asombro de una señora que se encontraba paseando a sus perros con la correa.

Viral de perritos en TikTok.

REACCIÓN DE LOS USUARIOS POR EL PERRITO QUE TIENE SU PROPIO AUTO

Sin duda fue un episodio que no pasó desapercibido por los usuarios de TikTok, ya que fue visto por más de 74 mil personas. Muchos expresaron la ternura que este accionar les generó, mientras que otros pidieron saber cómo y dónde consiguió el carro para el pequeño animal.

A continuación, te dejamos los mensajes más destacados de la publicación en la red social en mención.

“Pues yo tengo 7 perros y todos dentro del mismo rango de edad. Así que ya estoy pensando en un mini trencito para llevarlos a sus paseos, igual que este perrito”, se lee en uno de los comentarios.

“Es tanto el amor, al punto que también haría lo mismo si tuviese esas posibilidades, pero ella se conforma en mis brazos. Simplemente puedo decir que el amor no distingue a aquellos que están a tu cuidado. Puede ser un niño o un animal y debemos de cuidarlos como se merecen”, se observa en otro de los comentarios.

No obstante, de encontraron algunas opiniones que criticaban aquel hecho y lo tildaron de “exceso de humanización”, pero inmediatamente las personas salieron en defensa de los involucrados.

“Es que ellos no son perros ellos son hijos. Antes no podía entenderlo, hasta ahora que tengo una perrita y me vuelve loca de amor. Es una belleza y merece todo. Los niños igual, por ejemplo, este coche lo puede utilizar un niño mientras es pequeño, pero luego, cuando crece, tranquilamente el perro puede emplearlo y usarlo toda su vida”.

“Posiblemente se trate de un perro anciano que ya no puede caminar, pero sí tiene ganas de pasear. Creo que mientras haya economía y pueda hacerle regalos como esos, no hay problema, así que no critiquen”.

Video: TikTok @iberecic

