‘Esto es Bacán’: Rossana Fernández Maldonado lanzó fuerte bofetada a ‘Zumba’ por robarle un beso

Rossana Fernández Maldonado le tiró una cachetada a Zumba por robarle un beso. (YouTube)

Durante la segunda emisión de ‘Esto es Bacán’ el último 20 de agosto, Rossana Fernández Maldonado sorprendió al tirarle una cachetada al popular ‘Zumba’, uno de los integrantes del nuevo reality de Willax TV. Y es que, la conductora no soportó que el animador le haya robado un beso.

Aunque todo formó parte de un reto de actuación, la presentadora causó varias reacciones con sus fuertes bofetadas al chico reality. Todo comenzó cuando el bailarín hizo una escena romántica con la actriz, quien nunca imaginó que el excompetidor de Combate termine su actuación besándola.

Esto ocasionó que el público y su compañero, Gian Piero Díaz, pidan que se realice otra secuencia, pero esta vez con un final distinto. “Como usted ha estado hablando de reto de actuación...”, expresó el presentador televisivo segundos antes de que Rossana Fernández Maldonado comience a interpretar a una mujer que está ‘cansada de las mismas historias’.

Rossana Fernández Maldonado le tiró una cachetada a 'Zumba' en reto de actuación. (Captura TV)

En ese momento, el popular ‘Zumba’ se paró en frente de ella y a vista, tanto de los presentes en el set como de los televidentes, la rubia conductora le tiró un cachetadón en su mejilla izquierda. Rápidamente, el también coreógrafo se tiró al suelo “desmayado” por la fuerza del golpe.

“Perdón, creo que se me pasó la mano esta vez. Me duele la mano”, exclamó Rossana Fernández en medio de algunas risas.

Recordemos que, ‘Esto es Bacán’ es una secuencia del programa ‘Sorpréndete’, que contará con la presencia de reconocidas figuras de la farándula peruana y cuyo objetivo es que los equipos se enfrenten en cada competencia para lograr que las personas reciban premios como parte de labores sociales.

Gian Piero Díaz defiende ‘Esto es Bacán’

Luego del anuncio del nuevo programa de Willax, el programa ‘Esto es Guerra’ se convirtió en el espacio para lanzar algunas indirectas y burlas hacia este nuevo formato. Y es que, fueron Johanna San Miguel y Renzo Schuller quienes hicieron algunos curioso comentarios en alusión al nuevo programa, que no fueron muy bien vistos por su excompañero Gian Piero Díaz.

Por ello, cuando fue consultado sobre las indirectas que les manaron, señaló: “De que nos cayó a nosotros, obviamente, y nos generó una molestia. En particular a mí también porque escuchar algo así llama la atención, pero creo que es parte de lo que se puede decir en el momento. No me voy a molestar por eso”.

Gian Piero Díaz revela que se molestó de las burlas de EEG hacía Esto es Bacán. (Willax TV)

Productor de Esto es Bacán también respondió a Esto es Guerra

David Tello Marky, productor de ‘Esto es Bacán’, tampoco pasó por alto el comentario de Johanna San Miguel y usó las historias de su cuenta oficial de Instagram para enviar un contundente mensaje resaltando la labor de su equipo de producción.

“Con mucho entusiasmo empecé en IG para compartir con futuros comunicadores mi trabajo en TV. Saben que considero a la preparación académica como base de todo proyecto. Pero quizás lo más importante es tener la valentía de soñar. Gracias por el maravilloso sábado que nos regalaron con su audiencia y generosos comentarios. Debido a estos resultados, ‘Esto es Bacán’ continúa”

“Gracias a mi leal equipo de producción, a mis increíbles conductores y a los 10 talentos que no dudaron en aceptar este reto. Ser soberbios no es Bacán. Los sueños, incluso los de opio, se pueden hacer realidad con preparación y mucho trabajo”, añadió.

