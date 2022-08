Rossana Fernández Maldonado resta importancia a burlas de ‘Esto es Guerra’ ante estreno de ‘Esto es Bacán’: “Se van a sorprender” | ENTREVISTA

Rossana Fernández Maldonado emocionada por estreno de 'Esto es Bacán'. | Infobae

A puertas del estreno de ‘Esto es Bacán’, Rossana Fernández Maldonado habló con Infobae y contó qué expectativas tiene sobre este nuevo proyecto que va a lanzar Willax Televisión.

La actriz dejó en claro que ella no tiene experiencia conduciendo realitys de televisión, pero afortunadamente tendrá a su lado a Gian Piero Díaz, quien maneja a la perfección este tipo de formato al haber estado a la cabeza de ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’.

Sobre hacerle una posible competencia al reality de América Televisión, Rossana Fernández Maldonado, quien actuará en Madres: El Musical, señaló que ellos no pretender copiar lo que hace EEG, por lo que su formato será totalmente diferente y sorprenderá a más de uno.

Además, como ya lo había aclarado en un anterior oportunidad Gian Piero Díaz, la nueva producción de Willax Televisión no cuenta ni con el presupuesto ni con la infraestructura para realizar competencias de alto nivel.

- ¿Es la nueva competencia de ‘Esto es Guerra’ o el nuevo ‘Combate’?

No es exactamente lo mismo. En Willax nos han apoyado mucho con el formato de ‘Sorpréndete’, donde siempre buscamos entretener pero también ayudar. De hecho, Piero y yo estamos en esa onda, entonces los chicos que están participando en ‘Esto es Bacán’ tienen muchas ganas de ayudar, así que creo que los van a sorprender mucho.

- Sería la primera vez que participas en un reality...

Sí, bueno, cuando yo estaba en ATV conduciendo ‘Hola a Todos’, a veces he reemplazado a Gian Piero o Renzo cuando faltaban a ‘Combate’, pero nunca he conducido un programa que sea exclusivo de reality.

- ¿Es una reality más social?

No te puedo adelantar nada, comenzando porque ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’ eran un formato diario y esto es un formato de sábados, entonces es otra cosa. Además, Gian Piero tiene experiencia en realitys pero yo no.

- ¿Cuáles son las expectativas?

La idea es que mucha gente lo vea.

- Johanna San Miguel se burló de ‘Esto es Bacán’...

No lo he visto la verdad, no sé ni me he enterado.

