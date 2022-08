‘Esto es Bacán’: Gian Piero Díaz reveló que se molestó con las burlas de Esto es Guerra

Gian Piero Díaz revela que se molestó de las burlas de EEG hacía Esto es Bacán. (Willax TV)

El nuevo reality de ‘Esto es Bacán’ se estrenó el pasado 13 de agosto y no dejó blanco de las críticas por parte de muchos, entre ellos, el programa Esto es Guerra. Como se recuerda, Johanna San Miguel salió a menospreciar a su competencia indicando que Willax TV está “viviendo sueños de opio” al considerar que podrían convertirse en su rival.

Por su lado, el Tribunal de EEG agregó: “Esto NO me parece bacán”, mientras que el resto de los competidores se comenzaron a reír. Esto no pasó desapercibido para Gian Piero Díaz, quien en un comienzo utilizó sus redes sociales para defender su nuevo espacio televisivo.

“Da pena, pero al parecer ‘Esto es Bacán’ ha sacado lo menos bacán de algunas personas. Cuando sepan de qué se trata, y lo que vamos a hacer y por quien lo vamos a hacer, van a pensar diferente”, escribió en su cuenta de Instagram.

Por ello, las cámaras de Amor y Fuego lo abordaron para consultarle al respecto. Según señaló el también actor, aún no termina de entender los motivos de los comentarios de su excompañera. “Fui bien claro. Al final yo pienso que se despertó preocupación o no terminé de entender que cosa fue porque habían muchos comentarios”, acotó para el magazine.

Gian Piero Díaz sí se incomodó con las burlas de Johanna San Miguel. (Captura TV)

Asimismo, la reportera le preguntó sobre las palabras de Johanna San Miguel: “¿No te parece un poco soberbio escuchar a Johanna decir ‘sueños de opio’ y mandar indirectas a Esto es Bacán?”, consultó y a lo que el conductor confesó que sí le molestó lo que dijo.

“De que nos cayó a nosotros, obviamente, y nos generó una molestia. En particular a mí también porque escuchar algo así llama la atención, pero creo que es parte de lo que se puede decir en el momento. No me voy a molestar por eso”, sentenció

Por otro lado, Rossana Fernández Maldonado también fue entrevistada y señaló que se está divirtiendo mucho al conducir por primera vez un reality. Además, recalcó que no pisaría el set de Esto es Guerra y no cambiaría su trabajo por nada, pues está feliz de compartir con Gian Piero Díaz.

“No, yo no cambio donde estoy por nada del mundo. Amo mi presente, soy feliz conduciendo con Gian Piero y con todo el equipo la pasamos súper bien”, indicó la actriz y cantante. Recordemos que, Esto es Bacán es una secuencia de ‘Sorpréndete’ donde los conductores son Gian Piero y Rossana.

Esto es Bacán se estrenó este sábado 13 de agosto, por Willax TV.

Productor de Esto es Bacán también respondió a Esto es Guerra

David Tello Marky, productor de ‘Esto es Bacán’, tampoco pasó por alto el comentario de Johanna San Miguel y usó las historias de su cuenta oficial de Instagram para enviar un contundente mensaje resaltando la labor de su equipo de producción.

“Con mucho entusiasmo empecé en IG para compartir con futuros comunicadores mi trabajo en TV. Saben que considero a la preparación académica como base de todo proyecto. Pero quizás lo más importante es tener la valentía de soñar. Gracias por el maravilloso sábado que nos regalaron con su audiencia y generosos comentarios. Debido a estos resultados, ‘Esto es Bacán’ continúa”

“Gracias a mi leal equipo de producción, a mis increíbles conductores y a los 10 talentos que no dudaron en aceptar este reto. Ser soberbios no es Bacán. Los sueños, incluso los de opio, se pueden hacer realidad con preparación y mucho trabajo“, añadió.

Productor de Willax responde a Esto es Guerra | Instagram

