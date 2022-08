‘Esto es Bacán’: así fue el estreno del nuevo reality bajo la conducción de Gian Piero Díaz y Rossana Fernández

Así fue el estreno de 'Esto es Bacán' por Willax Televisión. | Sorpréndete

Este sábado 13 de agosto se dio inicio al nuevo reality ‘Esto es Bacán’. Su estreno causó muchas expectativas, pues se pensó que podría ser la nueva competencia de ‘Esto es Guerra’; sin embargo, desde un primer momento sus conductores Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado, dejaron en claro que sería totalmente diferentes.

El objetivo de este programa es llevar ayuda social a las familias más necesitadas, por lo que los competidores llegaron con la intención de apoyar a las personas con bajos recursos económicos.

La primera sorpresa del reality fue la inclusión de ‘Mister Peet’ como el narrador de las competencias, a ello se le sumó la presencia del ‘jefe’ de ‘Combate’, la popular voz en off que en más de una ocasión impuso respeto dentro del extinto programa de ATV.

Luego de hacer oficial el ingreso de los mencionados personajes, se dispuso a presentar a los conductores, Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado, quienes se encargaron de dar la bienvenida al público.

Asimismo, el popular ‘Pipi’ no pudo evitar bromear con la idea de que pese a que renunció a ‘Esto es Guerra’ para no conducir realities de televisión, finalmente volvió a uno.

De otro lado, ambos conductores señalaron que lo que harán ellos es totalmente diferente a lo que se ve en América Televisión, pues ellos tienen una buena causa. “ Las personas que ha venido hoy son todos bacanes (...) Que vienen a competir por una buena causa ”, expresó.

Gian Piero Díaz se refirió al estreno de 'Esto es Bacán'. (América)

¿Quiénes son los integrantes de ‘Esto es Bacán’?

El primero en ser presentado fue Zumba y, como era de esperarse, sorprendió a más de uno con sus pasos de baile. Asimismo, señaló que cuando lo llamaron para este proyecto no dudó en aceptar.

“Cuando me dijeron vamos a recuperar lo divertido, lo entretenido y sobre todo lo bacán (...) Vamos a ayudar a las personas que más lo necesitan, dije: “Vamos a ser bacán todos los sábados ”, dijo.

La siguiente fue Allison Pastor, exintegrante de EEG, quien tras haber superado su lesión, se encuentra lista para volver a la competencia. El siguente en salir fue El ‘Chocolatito’, Alejandro Pino, otra exfigura del reality de América Televisión.

Un ingreso que causó gran sorpresa fue el de Andrea Arana, presentadora de ‘Un día en el Mall’ de Willax Televisión. Ella también indicó que cuando la llamaron no dudó en aceptar sin saber qué era lo que haría exactamente.

La influencer Bryana Pastor también forma parte del reality de Willax. “Estoy emocionada por estar aquí (...) Hay historias super conmovedoras que me mueven el corazón”, expresó.

La hermana de Michelle Soifer, Chris Soifer, volvió a un reality luego de varios años. Ella sostuvo que se encontraba bastante feliz de poder escuchar nuevamente a el ‘jefe’. El excombatiente Duilio Vallebuona es otra de las figuras de ‘Esto es Bacán’.

Para finalizar, desde México, Elías Montalvo fue presentado. El bailarín manifestó que no pudo estar físicamente en el programa por motivos de fuerza mayor, pero dijo que esperaba estar la próxima semana. “ Por motivos de fuerza mayor no pude acompañarlos, pero ni bien me convocaron me emocioné mucho y qué bonito estar por una buena causa ”, agregó.

SEGUIR LEYENDO