Esto es Bacán: Integrantes, fecha de estreno, horario y todos sobre el nuevo reality de Willax. (Willax TV)

Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado serán los conductores de ‘Esto es Bacán’, reality que llegará a todos los hogares a nivel nacional a través de la señal de Willax Televisión. El estreno del nuevo programa de competencia será este sábado 13 de agosto a partir de las 19:00 de la noche.

Grande fue la sorpresa de los fanáticos de Esto es Guerra y Combate al ver que el nuevo espacio televisivo contará con la presencia de reconocidas figuras de la farándula peruana y que a lo largo de su carrera han participado en dichos realities en algún momento.

El último fin de semana, Willax TV transmitió un adelanto donde aparecen el popular ‘Zumba’, Elías Montalvo, el tenista Duilio Vallebuona y Alejandro Pino, conocido como ‘El Chocolatito’ confirmando su presencia a este tercer reality.

En las imágenes se puede ver que cada uno recibe una caja que contiene todo lo relacionado a Esto es Bacán así como imágenes de ambos programas concurso. Posteriormente, se le escucha decir a Montalvo “Que empiece la competencia”, mientras que a Zumba le entregan su contrato.

Marisol Crousillat, productora de Combate, aclara que no tiene nada que ver con Esto es Bacán. (Video: Willax TV)

En un principio se pensó que sería en un horario que competiría con América Televisión. Sin embargo, se dejó en claro que ‘Esto es Bacán’ sería una secuencia de ‘Sorpréndete’, programa que ya lleva al aire más de dos meses y que se dedica a la ayuda social a cargo de Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado.

Entre los primeros en mostrar más detalles del reality ha sido Oscar Benites Porras, conocido artísticamente como Zumba, a través de sus redes sociales. El bailarín se grabó desde que ingresó a las instalaciones de Willax y pasó a cambiarse con su emblemático uniforme de color rojo.

Asimismo, capturó el preciso momento en que es anunciado como el nuevo rostro de ‘Esto es Bacán’ demostrando sus dotes para el baile. En la parte de atrás se vio a más personas que vestían una capucha para esconder su identidad.

Cabe mencionar que, ‘Sorpréndete’ no es un programa en vivo, por lo que varios integrantes pudieron publicar su primera experiencia en Willax TV.

Zumba será parte de 'Esto es Bacán'. (Instagram)

Para seguir esclareciendo las dudas, este martes 09 de agosto se dio a conocer que ‘Esto es Bacán’ tiene el objetivo de hacer labores sociales. La conductora Andrea Arana, quien hará su debut como chica reality, contó que cada competencia tendrá el fin de ayudar a las personas, ya sea económicamente o en lo que necesiten.

“Lo mejor de todo es que cada competencia va a ser para ayudar a una persona, ya sea que esté en una situación económica que lo necesite (...) Todo esto es por una buena causa, vamos a dar todo en la cancha y todo por algo bueno“, dijo la joven.

Los personajes del espectáculo que están confirmados hasta la fecha son: Zumba, ‘El Chocolatito’, Duilio Vallebuona, Alejandro Pino, Andrea Arana, Allison Pastor, Chris Soifer y la influencer Bryana Pastor . Todos ellos lucirán las camisetas rojas y azules de acuerdo a la división de equipos. Además, cada uno será presentado bajo la voz del recordado Mr. Peet .

Andrea Arana será parte de 'Esto es Bacán'. (Instagram)

Marisol Crousillat no será la productora

En conversación con Infobae, la productora de Combate aclaró que no tiene ningún vínculo con el nuevo reality de Willax, pese a pertenecer a dicha casa televisora. “No te puedo contar de qué se trata porque no tiene nada que ver conmigo , pero sí lo vi. Es parte de Sorpréndete (programa de Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado)”.

Recordemos que, hace algunos contó a nuestro medio que no estaba pensando en volver a trabajar en programas de competencia y descartó el retorno de Combate, ya que el canal donde labora actualmente no cuenta con la infraestructura necesaria.

“Por ahora es difícil, porque Combate necesita un espacio más grande, un presupuesto grande. A nosotros con Combate nos costó mucho levantar los auspicios, no era fácil. Era algo nuevo. Empezando por el estudio, creo que la audiencia de Willax TV aún no es suficientemente abultada como para tener los auspiciadores que se requiere para un programa así. Sería lindo, sería divertido, pero no lo veo factible, no creo que se pueda hacer”, señaló en su momento.

Willax causa revuelo con la promoción de Esto es Bacán . (Foto: Composición)

