Andrés Hurtado responde por donaciones a niños con cáncer y aseguró que nunca buscó un beneficio personal

Andrés Hurtado responde a críticas por donaciones a niños con cáncer.

Hace unas semanas Pedro Castillo y Andrés Hurtado se presentaron en los exteriores de Palacio de Gobierno para anunciar que se iba a poner en marcha la “Ejecución del Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer”, el cual tiene como objetivo entregar medicamentos a los pacientes con enfermedades oncológicas.

Asimismo, se realizaría la donación de 4 mil millones de soles para cubrir los gastos de los niños con cáncer; sin embargo, finalmente dicha promesa nunca fue cumplida, ocasionando que el jefe de Estado y el conductor de televisión reciban duras críticas en las redes sociales.

Ante ello, Andrés Hurtado salió a defenderse en su programa de este sábado 20 de agosto, indicando en un primer momento que el Ejecutivo destinó una cifra para los niños con cáncer a través de una resolución en El Peruano.

El popular ‘Chibolín’ también señaló que el monto transferido no era el que había anunciado en un primer momento Pedro Castillo, pues de los 4 mil millones que ofreció, solo dio 122 millones de soles.

“Le digo al señor presidente que las cuentas que ustedes quieran sacar, usted con el MEF y con todo el tema, la cifra fue 4 mil y pico de millones de soles no fueron 122 millones de soles”, expresó.

En otro momento el conductor de ‘Sábado con Andrés’ aclaró que no tuvo ningún tipo de beneficio económico al estar presente en la actividad que organizó el presidente Pedro Castillo con los niños con cáncer en los exteriores de Palacio de Gobierno.

“ Cuando yo fui con los niños y que quede bien claro, y que Dios es testigo, que yo no fui ni siquiera por un sol, solo lo hice por niños con cáncer en el país , eso que quede bien claro, y juro por la vida de mis tres hijas que fue así”, indicó.

Además, Andrés Hurtado se tomó un tiempo para responder a las críticas de Beto Ortiz, indicando que respetaba su opinión, pero que solo le importaba lo que Dios piense de él.

“Respeto las opiniones de los medios y periodistas, pueden opinar lo que ustedes deseen. Yo siempre tengo un lema, no me importa lo que el país piense de mí, me importa lo que Dios piense de mí ”, sentenció.

Andrés Hurtado se muestra arrepentido. (Panamericana)

¿Qué dijo Beto Ortiz sobre Andrés Hurtado y Pedro Castillo?

Debido a que la transferencia del dinero se demoró varias semanas en realizarse, Beto Ortiz cuestionó duramente a Pedro Castillo y Andrés Hurtado por haber realizado una ceremonia en el que se comprometían a ayudar a los niños con cáncer.

“Se montó todo un show grotesco en Palacio de Gobierno, se mandaron a hacer estos polos que dicen ‘yo también tengo cáncer’, se trajo a los niños de los hospitales para ser parte de esta puesta en escena absolutamente humillante (…) Tanto Andrés Hurtado y el presidente no tienen idea, no saben no opinan de este cheque que se entregó ”, comentó.

