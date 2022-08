Pedro Castillo: “No formo parte de ninguna organización criminal”

Exministro asegura el presidente Pedro Castillo no escucha a sus ministros de Economía. Foto: Andina

Pedro Castillo sostuvo esta mañana que no forma parte de ninguna organización criminal y que acudirá a la Fiscalía de la Nación las veces que sea citado. El mandatario aclaró que no se prestará a casos mediáticos que solo buscan distraer de su labor como presidente de la República. “Yo no cometí ningún delito, no he matado a nadie”, dij enérgico.

“A mí no me no me resta nada ir a declarar, no solamente a la Fiscalía y en cualquier lugar cuántas veces tenga que ir, pero tengo que decir que no soy parte ni formo ninguna red criminal, eso es lo que le dije el día de hoy a la fiscal de la Nación y le he dicho que voy a demostrar donde sea mi inocencia”, recalcó el mandatario.

Agregó que “yo no cometí ningún delito y a nadie he matado y tampoco lo voy a hacer. Acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo”.

