Andrés Hurtado humilló a madre de familia y ahora se disculpa: “Estoy profundamente arrepentido”

Andrés Hurtado se disculpa con madre de familia a la que humilló. | Panamericana.

Hace una semana, Andrés Hurtado recibió una ola de críticas por la manera en que trató a una mujer que llegó a su programa pidiéndole ayuda para uno de sus hijos. Como se recuerda, el conductor de televisión tuvo un mal trato con la madre de familia al enterarse que tenía seis niños a su cuidado.

Tras este incidente, en las redes sociales arremetieron contra el popular ‘Chibolín’ y aseguraron que solo buscaba lucrar con el dolor de los más necesitados. Asimismo, el Ministerio de la Mujer emitió un comunicado señalando que existió un tipo de discriminación contra la señora.

Luego del escándalo que generó, Andrés Hurtado inició una nueva edición de su programa pidiendo disculpas a Evelyn Mocha y al público en general. El presentador reconoció que se equivocó y que no debió expresarse de esa manera frente a cámaras.

“No soy quién para decirle, he herido no solo susceptibilidades (…) Yo le pido mil perdones, mil disculpas, por meterme en la vida privada de las personas o sorprenderme, de una manera que no debo hablar ”, comentó.

En otro momento, ‘Chibolín’ indicó que se sintió bastante impactado al conocer que la mujer a la que iba a ayudar tenía seis pequeños. Además, precisó que su mal accionar le va a servir para no volver a cometer los mismos errores y seguir con su labor social.

“Estoy para corregirme, me encanta aprender y cada día aprendo más, no estoy para juzgar, estoy para ayudar a mis hermanos que más lo necesitan (…) Jamás está en mi causar daño”, dijo.

Para finalizar, Andrés Hurtado remarcó que sus comentarios son estrictamente personales y no tiene nada que ver con el canal, pidiendo que cesen las críticas contra las personas que han pedido que su programa sea sacado del aire.

“ Estoy profundamente arrepentido, muy apenado por mis expresiones (…) Me comprometo con ustedes y con esta casa, Panamericana TV, que me acoge con mucho cariño, a conducirme dentro de los límites del respeto”, enfatizó.

Usuarios se dividen en sus críticas hacía Andrés Hurtado. (Foto: Captura)

¿Qué dijo Andrés Hurtado?

Pese a que Andrés Hurtado se encuentra enfocada en brindar ayuda a las personas de pocos recursos económicos, un comentario que realizó en la última edición de su programa causó gran indignación entre los usuarios de las redes sociales, especialmente porque se dirigió a una mujer que estaba preocupada por su hijo que estaba hospitalizado por un cuadro de neumonía.

“ No seas abusiva pues, no seas mala pues, 6 hijos tan joven, qué te pasa, qué te sucede, no puedes traer hijos al mundo y tenerlos así , ¿cuántos hijos enfermos tienes? ¿Dónde está el papá? Lo voy a hacer por él, ¿sabes no? No me das pena nada, me pareces irresponsable, 6 hijos tan joven, 38 años con 6 hijos”, expresó.

SEGUIR LEYENDO