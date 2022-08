Magaly Medina criticó a Pedro Castillo y Andrés Hurtado por “utilizar” a niños con cáncer

Periodista pidió más respeto para los pacientes con cáncer.

Desde el inicio de la última edición de su programa, Magaly Medina dedicó varios minutos, para pronunciarse sobre el caso que vincula al presidente de la República, Pedro Castillo y el conductor de televisión, Andrés Hurtado.

Durante la emisión de “Magaly TV La Firme”, la periodista criticó fuertemente, al jefe de Estado y al actor cómico, por “utilizar” a niños con cáncer, para hacer un show mediático, sin darles la ayuda prometida y que principalmente, es la que necesitan.

Como se recuerda, hace algunos meses, el conductor de Panamericana Televisión, se trasladó hasta Palacio de Gobierno, con un grupo de niños que padecen esta penosa enfermedad. Todos ellos, fueron recibidos por el mismo mandatario, en el Gran Patio de Honor, donde estuvieron juntos por más de una hora.

En este encuentro, desarrollado exactamente en el mes de mayo del presente año, Castillo Terrones, mostró un “cheque” de ayuda social 4 millones de soles, los cuales, según el programa de ATV, hasta ahora no se entregan.

Periodista no soportó que se "burlaran" de niños con cáncer.

Sobre el tema, Magaly Medina se mostró muy indignada, asegurando que nadie tiene derecho de burlarse de esta manera, de unos pequeños que están luchando para no morir, y que en muchos casos, les queda poco tiempo de vida.

“Algunos mandatarios y algunos políticos cuando quieren lavarse la cara buscan que algunas figuras públicas les endosen su simpatía, la conexión que tienen con el público y hay figuras que se dejan seducir por el poder”, expresó notablemente ofuscada.

Del mismo modo, la figura de ATV, cuestionó el protagonismo del actor cómico y conductor Andrés Hurtado, por considerar que “armo un circo” con un grupo de peruanos que viven en situación vulnerable.

Andrés Hurtado nuevamente en polémico caso que involucra a niños con cáncer.

“Cómo en su sano juicio vas a poner endosar tu simpatía (…) Cómo te puedes prestar a ese circo a ese juego, cómo Andrés Hurtado (...) Esos niños no recibieron nada”, expresó muy molesta ante las cámaras de su programa.

Antes de concluir sus comentarios sobre el tema, la “urraca” recordó que tanto el presidente de la República, Pedro Castillo, como el conocido “Chibolín”, tienen responsabilidad en este caso, y deben solucionarlo a la brevedad posible porque estamos tratando de un tema muy sensible para el Perú y el mundo.

“No se puede jugar con niños enfermos de cáncer, eso ya es maldad, eso no es tener valores morales y uno tiene que tener códigos morales (…) no podemos sacrificar a inocentes en ese camino, eso no Andrés Hurtado, con eso discrepo abiertamente”, sostuvo al inicio de su programa.

Versión de Andrés Hurtado

Presidente Castillo no habría cumplido con promesa para niños con cáncer.

Como se recuerda, en la tarde del miércoles 17 de agosto, el programa de espectáculos de Willax Tv, difundió un nuevo caso que involucra al presentador de Panamericana Televisión. El conductor Andrés Hurtado se encuentra en el centro de la polémica por un proyecto a favor de los pacientes con cáncer del país.

Este supuesto beneficio que recibirían los menores, estaba a cargo del jefe de Estado, Pedro Castillo, pero al parecer, se trataría de un fraude porque hasta el momento no se destina el dinero prometido públicamente.

A través de uno de sus programas “Sábado con Andrés” emitido en la última semana de julio, “Chibolín” le solicitó una vez más ayuda mandatario a los niños con cáncer.

“Presidente Pedro Castillo, vengo pidiendo varios sábados que se dé el dinero y que no jueguen con la salud y la vida de los pacientes con cáncer. Si el presidente Castillo ya otorgó el dinero hace tres meses para que no muera más gente en el país, qué hace el MEF que no lo desembolsa”, resaltó.

SIGUE LEYENDO