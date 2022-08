Andrés Hurtado, Pedro Castillo y una promesa a niños con cáncer que no se llegó a cumplir

Andrés Hurtado ha sido fuertemente cuestionado por no cumplir con su promesa de donación económica a niños con cáncer. (Panamericana TV)

El siempre excéntrico Andrés Hurtado vuelve a causar polémica y esta vez no por sus lujosas compras, sino por una promesa que nunca llegó a cumplir. El conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ ha sido blanco de críticas por comprometerse con el presidente Pedro Castillo a brindar ayuda económica a niños con cáncer. Se supo luego que dicha donación no llegó a darse.

Como se recuerda, en febrero de este año, el jefe de Estado se comunicó con el presentador en plena transmisión en vivo de su programa. Durante la llamada telefónica, Castillo se comprometió a recibir a los pequeños integrantes de la Asociación por los Derechos de los Niños con Cáncer, que requieren ayuda y donaciones, en Palacio de Gobierno.

La invitación conmovió a las madres de los niños en el set, quienes estallaron en llanto frente a cámaras. Andrés Hurtado no dudó en agradecer al presidente y resaltó que su llamada era “una luz de esperanza” para las familias de los pequeños con enfermedades oncológicas. “Más allá de la política, presidente Castillo, gran humildad”, le dijo.

Encuentro en Palacio de Gobierno

Tres meses después, Andrés Hurtado, cerca de 200 niños y varias madres de familia de la Asociación por los Derechos de los Niños con Cáncer se acercaron a la residencia presidencial para encontrarse con Castillo Terrones. Todo esto fue grabado y posteriormente transmitido en ‘Porque hoy es sábado con Andrés’.

Frente a cámaras, el popular ‘Chibolín’ dio un corto discurso en donde detalló que conversó con el mandatario, con el director del Servicio de Inteligencia, José Luis Fernández, y con miembros del Ministerio de Salud para llegar a un acuerdo sobre la donación económica que salvaría a los pequeños afectados por el cáncer.

Pronto, el presidente reveló que, como parte de la “Ejecución del Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer”, su Gobierno destinará más de 4 millones de soles para que pacientes con enfermedades oncológicas tengan acceso a medicamentos y tratamiento integral.

“Si gustan pueden odiarme, pero lo que hizo este hombre en la ciudad, en Iquitos, en Amazonas, de Tacna a Piura, por fin los milagros se hacen. Vamos a darle la medicina de cáncer a todo el Perú. Hizo lo que ningún presidente hizo en el país”, agradeció Hurtado, quien recibió una medalla del Minsa por haber impulsado el evento.

Habría sido un cheque en blanco

Según el programa ‘Beto a saber’, todas las promesas que hicieron Andrés Hurtado y el presidente Castillo habrían sido solo “un espectáculo de televisión”, puesto que ese dinero no fue entregado a los menores con enfermedades oncológicas. “Fue un cheque en blanco”, se indicó en el informe periodístico.

La abogada Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), indicó al espacio de Willax TV que, buscando en las normas legales, “no ha encontrado ninguna norma que pruebe la transferencia de dinero a este plan”.

Ante esta grave acusación, el programa se contactó con el presentador de TV para que responda sobre el tema, pero el padre de Josetty y Génesis Hurtado llamó la atención de los televidentes por su actitud prepotente hacia el periodista.

“¿Tú, quién eres?¿No sabes el tema o no escuchaste la llamada del presidente a todo el país o no viste mis 7 titulares? ¿Y a mí que me interesa tu opinión? No, al contrario (...) A ti por difamación, porque tú no sabes, tú me tocas y yo te desgracio, mira, grábame, yo te voy a contestar el sábado, algo que no es, quieres hacer tu show… me vas a conocer quién soy”, expresó fastidiado.

Andrés Hurtado se defiende

El conductor de Panamericana TV se pronunció en sus redes sociales tras recibir una avalancha de críticas de algunos usuarios, quienes consideran que expone a pacientes oncológicos en su programa por rating.

Mediante su cuenta de Instagram, mostró imágenes de su programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, en donde le exige al Ministerio de Economía y Finanzas que entregue el donativo que hizo el presidente Pedro Castillo a los niños con cáncer.

“Si ella se muere, yo le voy a llevar el cadáver al MEF, no donde el presidente Castillo, todos los que mueran en este set voy a llevarlos a las puertas del MEF porque el MEF ya debería desembolsar para que las medicinas en nuestro país sean gratuitas... Si el presidente Castillo ya otorgó los mil 120 millones de dólares hace tres meses para que no muera gente en este país, la pregunta que me hago es -como soy un imbécil- si el cheque ya está listo por qué el MEF no lo desembolsa ”, señaló indignado en julio de este año.

Luego, Andrés Hurtado remarcó por escrito que no se debe jugar con la salud de los niños con cáncer. “Vengo pidiendo varios sábados que se dé el dinero y que no jueguen con la salud y la vida de los pacientes con cáncer. Aquí les dejo el video emitido el sábado 30 de julio de 2022, hace tres semanas como consta en las imágenes”, escribió en su plataforma.

