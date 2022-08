Jazmín Pinedo se solidariza con Ducelia Echevarría por suspensión: “A mí también me faltaron el respeto”

Jazmín Pinedo se solidariza con Ducelia Echevarría por suspensión | América TV / América Espectáculos

Durante la emisión de ‘Más Espectáculos’, Jazmín Pinedo habló sobre la reciente suspensión de Ducelia Echevarría en ‘Esto es Guerra’. Como se recuerda, la rubia competidora fue retirada del reality de competencia por haber mantenido una tensa discusión con Johanna San Miguel, conductora del espacio.

“Yo he tenido la oportunidad de estar en ambas posiciones, como conductora y como competidora. Siempre es difícil cuando las cosas están en caliente. Cuando pasa un rato y las cosas se enfrían, se cambia de perspectiva y se trata de solucionarlo”, comentó en un inicio.

Tras ello, aseguró que Ducelia debió arreglar sus problemas con la presentadora de América TV por interno y no de manera pública, tal y como ella lo hizo en su momento.

“Me pasó a mí, me faltaron el respeto dos competidoras cuando yo trabaja ahí, y se solucionó por interno”, dijo Jazmín Pinedo, quien se desempeñó como integrante de las ‘Cobras’ varios años atrás.

“Hubiera sido lo idóneo, pero somos humanos y sucede también (...) Yo creo que es importante respetar las opiniones de todos y que puedan llegar a un punto medio. Siempre se pueden solucionar las cosas. Cualquier se puede equivocar ”, añadió.

Jazmín Pinedo aconsejó a Ducelia Echevarría tras suspensión en 'Esto es Guerra'. (América TV)

Así se dio la tensa pelea

Este jueves 18 de agosto, Ducelia Echevarría fue suspendida indefinidamente de ‘Esto es Guerra’ por pelearse con la conductora, quien la acusó de abandonar una de las competencias. Sin embargo, la modelo aseguró que se detuvo en medio del juego porque no sabía que era su turno.

Johanna San Miguel señaló que conocía bien a la exintegrante de su equipo, asegurando que se trataba de “una persona impulsiva, es una persona bastante sentimental, es vulnerable, es una persona que tiene mucha fuerza, pero también muy sensible. Ella se siente a veces atacada por los comentarios”.

“Yo estoy acá para competir, no para que me hagan un análisis psicológico, así que solamente me voy a dedicar a competir, nada más. A mí nadie me dice qué decir Johanna, tengo 30 años bien puestos, a mí nadie me tiene nada que decir acá en el micrófono ”, respondió Echevarría molesta.

Acto seguido, la presentadora de América TV le pidió que repitiera lo que acababa de decir. Ducelia se negó a su pedido y solo dijo en tono sarcástico: “No, no, pon la repetición y ahí lo escuchas”. El ‘Tribunal’ consideró su actitud como una total falta de respeto.

Ducelia Echevarría le faltó el respeto a Johanna San Miguel. | América Tv

No es su primera suspensión

En julio de 2021, Ducelia Echevarría fue suspendida de manera inesperada por responderle a Johanna San Miguel. Todo empezó porque la presentadora hizo comentarios sobre el desempeño de Alejandra Baigorria en plena competencia y luego reclamó para que se le invalidara el punto.

“Me da mucha pena. Yo te respeto mucho Johanna, pero me da pena tus comentarios, sabiendo cómo Alejandra se está esforzando ahorita”, expresó la competidora cuando tuvo el micrófono en mano.

Aunque quiso seguir hablando, Mister G anunció que Ducelia estaba suspendida. “¿Pero por qué? ¿Qué dije de malo? Solo estoy diciendo la verdad, nada más, me da pena”, expresó. El comentarista aseguró que no podía faltarle el respeto a Johanna de esa manera.

Ducelia Echevarría fue suspendida de 'Esto es Guerra' en el 2021, y también por responderle a Johanna San Miguel. (América TV)

