Gian Piero Díaz aclaró si su salida de 'Esto es Guerra' se debió a una pelea con un chico reality.

Durante el estreno de ‘Esto es Bacán’, un comentario de Gian Piero Díaz llamó la atención de muchos, pues señaló que se había ido de ‘Esto es Guerra’ debido a que no quería volver a ver a un chico reality. Pese a que lo habría dicho en broma, varios tomaron sus declaraciones en serio.

Desde ese momento se empezó a especular que la verdadera razón de la renuncia del conductor de televisión a EEG fue por sus problemas con uno de los integrantes del programa.

Sin embargo, en medio de una entrevista con Rodrigo González, Gian Piero Díaz quiso aclarar este importante punto, indicando que era totalmente falso que él haya tenido una discusión con algún chico reality, tal y como sucedió hace poco entre Johanna San Miguel y Ducelia Echevarría.

“(Peluchín: ¿Tu en realidad te fuiste de EEG por un problema con uno de los participantes?) No, cuando empezamos el programa, de manera sarcástica, porque iniciamos con los encapuchados atrás yo digo: miércoles de pensar que iba a volver a ver a un chico reality, era una broma ”, explicó.

Asimismo, el conductor de ‘Esto es Bacán’ volvió a aclarar que su salida de ‘Esto es Guerra’ se debió realmente a que él deseaba pasar más tiempo con su familia, algo que no podía hacer cuando trabaja en el reality de América Televisión, especialmente por la distancia que hay entre su casa y este espacio laboral.

“ Yo tomé la decisión por un tema familiar, el 99.9% fue un tema familiar de tiempos (…) Cuando regresamos de México, yo se los comunico y les digo: “Te aviso con tiempo porque lo que menos quiero es que para ti sea una complicación”, dijo.

Gian Piero Díaz habló la posible entrada de Renzo Schuller a Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

Revela secretos de ‘Esto es Guerra’

En otro momento, Gian Piero Díaz habló sobre la pelea que tuvieron Johanna San Miguel y Ducelia Echevarría, el cual terminó en la suspensión de la integrante del reality luego de faltarle el respeto a la conductora de televisión.

Recordemos que en medio de esta disputa, la también actriz dijo que alguien le había dicho a la modelo las cosas que tenía que responderle, pidiendo que la persona que influyó sobre la Ducelia salga al frente.

En ese sentido, Gian Piero Díaz sostuvo que muchas veces la producción les dicen qué deben de hacer para generar ‘show’; sin embargo, aclaró que ya depende de cada persona si quieren seguir las indicaciones que les dan detrás de cámaras.

“ El tema es que tú decides si lo dices o no lo dices porque más allá que esto sea un programa de competencia, el que termina diciendo las cosas eres tú por lo tanto tienes que asumir la responsabilidad de lo que dices . A mi Peter no me decía mucho (…) a veces había parte de cosas que me decía para hacer reality y había momentos donde lo decía y otros donde no, por criterio”, agregó.

