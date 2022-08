Sofía Franco no sabía sobre el romance entre Jamila Dahabreh y Álvaro Paz de la Barra | América TV / En Boca de Todos

Durante la emisión de ‘En Boca de Todos’, Sofía Franco habló claro y fuerte sobre las recientes declaraciones de Jamila Dahabreh, quien confesó en el programa de Magaly Medina que mantuvo un romance con Álvaro Paz de la Barra. La actriz aseguró que no sabía sobre la relación de su exesposo con la modelo peruana.

En un principio, Sofía se mostró en desacuerdo con el comportamiento de la rubia influencer, pues no consideró correcto que hable sobre su vida privada y la de sus propios hijos en televisión. Como se recuerda, Dahabreh indicó que su hija ya conocía a Álvaro pese al corto tiempo de relación.

“Hay que cuidar el tema de los chicos. Se sienta a hablar de menores. Yo en lo personal, si conozco a alguien… no me corresponde presentarle a mi hijo jamás a alguien que no sé si hay futuro, menos si no está divorciado. Hay que cuidarse. Yo no lo haría, yo sí protejo a mi hijo”, expresó en el espacio de América TV.

