Álvaro Paz de la Barra: entorno cercano niega versión de Jamila Dahabreh, pero ella se reafirma

Jamila Dahabreh llegó al set de Magaly Medina este miércoles 17 de agosto para revelar que tuvo un romance con Álvaro Paz de la Barra. Sin bien es cierto, es algo que ya se especulaba, ninguno de los protagonistas había salido a hablar del tema. La rubia esta vez decidió romper su silencio e indicar que estaba decepcionada del abogado, pues le hizo promesas que nunca cumplió.

Según cuenta Jamila Dahabreh, Álvaro Paz de la Barra y ella tuvieron una relación. Incluso, él le propuso que sea su enamorada arrodillado y teniendo como testigos la playa. Asimismo, le prometió que pronto se divorciaría de Sofía Franco, con quien ya estaba separado.

Sin embargo, esto no pasó. Al contrario, el letrado no dudó en negarla cuando le preguntaron por ella, mientras que Sofía Franco señaló que aún no había hablado de divorcio con su hijo.

“Me pidió arrodillado para estar conmigo en la playa con pétalos”, contó Jamila. “Él me presentó a su familia y yo a mi hija, que eso es lo que me molesta . Su entorno me decía que conmigo se iba a volver a enamorar y que estaba bien, entonces creí en él porque no me mostraba lo contrario. Nunca peleábamos. Siempre nos lucíamos públicamente porque no nos escondíamos”, acotó la rubia, quien aseguró que ya no le daría otra oportunidad al exburgomaestre.

Jamila Dahabreh asegura que sí tuvo una relación con Álvaro Paz de la Barra.

Mientras Jamila daba su descargo, el productor le entregó a Magaly Medina un mensaje que le hizo llegar una persona del entorno de Álvaro Paz de la Barra, donde aseguraba que lo declarado por la rubia no era cierto.

“Escriben allegados a Álvaro Paz de la Barra, dice, “ella es más amiga de su hermana. Y efectiva,ente como dice Magaly, nunca fue una relación, ella vive de esto, siempre supimos, nunca estuvieron públicamente porque no tuvieron una relación. Ella era de su entorno por su hermana. Álvaro está solo desde un año y medio desde que se separó de Sofía, porque él quería que todo acabe bien por su hijo”, leyó Magaly Merdina, resaltando que la persona que le escribió a su productor es alguien muy allegado al abogado.

“Él no lo ha dicho (la aclaración), lo dice a través de otras personas que evidentemente lo hacen por encargo de él”, resaltó la periodista.

Por su parte, la chica Tulum reiteró que sí tuvo una relación con el aún esposo de Sofía Franco, y que debería “ser hombre y si tiene que decir algo, que lo diga” de frente, sin mandar intermediarios.

En otro momento, Dahabreh contó que en un principio entendía la situación de Álvaro, debido a su campaña política. Sin embargo, poco a poco se fue dando cuenta que él no era sincero con ella, pese a que ella sí le tuvo muchas consideraciones.

“Yo he seguido con él porque me presentó a su familia. Para mí fue súper difícil cuando terminamos porque sí estábamos muy comprometidos en el 2021″, dijo referente a la primera vez que terminaron. Sin embargo, le dio una segunda oportunidad, porque Álvaro le aseguró que ya se iba a divorciar de Sofía Franco.

“Vino con una actitud para arreglar las cosas y que iba a firmar su divorcio. Me enseñó los papeles”, me dijo.

