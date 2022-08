Jamila Dahabreh le responde a Sofía Franco: “Yo no lloro ni pataleo, la que patea y da golpes eres tú”

Jamila Dahabreh le responde a Sofía Franco. (Instagram)

Comenzaron las disputas entre dos bellas mujeres. Jamila Dahabreh no se quedó callada y usó sus redes sociales para defenderse y mandar un mensaje directo a Sofía Franco, quien comentó en un diario que le parece de “mal gusto” que la influencer hable en Televisión nacional sobre los bienes de su patrimonio con Álvaro Paz de la Barra.

Como se recuerda, Jamila contó varios detalles del romance que mantuvo de manera oculta con el exalcalde de La Molina en el programa de Magaly Medina. Y dentro de todo lo que dijo, la influencer indicó que el político le había prometido que se iba a divorciar de Sofía, pero que todavía no llegaban a un acuerdo debido a que la actriz tenía varias exigencias antes de iniciar los papeles del divorcio.

Además, señaló que “faltaba una casa” para terminar con su relación legal, aparte de más pedidos que habría solicitado la rubia actriz.

Esto molesto totalmente a Sofía Franco e indicó que le parecía de “mal gusto” que la modelo diera detalles de los acuerdos privados que habían tenido con Álvaro para ponerle fin a su matrimonio.

“Me parece de mal gusto opinar del patrimonio de una pareja de esposos. Es algo que, como familia, nos compete conversar a nosotros. Son 10 años de matrimonio y así llore y patalee, el divorcio se dará en el momento que toque”, contó para al diario Trome.

Por ese motivo es que, Jamila Dahabreh arremetió contra Franco y publicó un mensaje contundente en su Instagram, recordándole el episodio de violencia doméstica que vivió con su expareja, en marzo del 2021.

“Yo no lloro ni pataleo, la que patea y da golpes eres tú, estimada”, dijo Dahabreh en una historia de su Instagram. ‘La Chica Tulum’ le recordó a Sofía el bochornoso momento que la llevó a la comisaria de La Molina.

“No involucres a los chicos”

Sin embargo, las cosas no quedaron allí, ya que Sofía Franco se conectó al programa de ‘En Boca de todos’y respondió fuerte y claro a Jamila Dahabreh. Al inicio del enlace por videollamada, Sofía se mostró tranquila y en desacuerdo con el comportamiento de la influencer, pues consideró incorrecto que hable sobre su vida privada y la de sus propios hijos en televisión. Cabe resaltar, Dahabreh indicó que su hija ya conocía a Álvaro pese al corto tiempo de relación.

“Hay que cuidar el tema de los chicos. Se sienta a hablar de menores. Yo en lo personal, si conozco a alguien… no me corresponde presentarle a mi hijo, jamás a alguien que no sé si hay futuro, menos si no está divorciado. Hay que cuidarse. Yo no lo haría, yo sí protejo a mi hijo”, expresó en el espacio de América TV.

Pero luego los ánimos se exacerbaron y Sofía prácticamente le advirtió a Jamila que no siga mencionando su nombre, hablando de su matrimonio y de su menor hijo porque, de lo contrario, tendrá que tomar medidas legales contra ella.

“No se trata de decirme una cosa, ni ella ni yo queremos perder el tiempo. No estamos para eso. Ella dice que se da su valor, que se dé su valor entonces. Que se respete y respete a su familia, a su hija. Que no involucre mediáticamente a los chicos”, sostuvo.

Luego agregó con un tono más retador: “De mi tema personal, mis temas legales, no tienes nada que opinar. Que esto no llegue a mayores, a una carta notarial… No se trata de perder dinero ni tiempo. No estoy para tirar mi tiempo”, sentenció la expresentadora de televisión.

