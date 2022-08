Sofía Franco responde a Jamila Dahabreh por hablar de las condiciones de su divorcio: “Nadie la autorizó”

Sofía Franco responde a Jamila Dahabreh por hablar de las condiciones de su divorcio. (América TV)

Sofía Franco se comunicó con ‘En Boca de Todos’ para aclarar su situación con Álvaro Paz de la Barra, luego de que Jamilah Dahabreh saliera en el programa de Magaly Medina a revelar que sí tuvo una relación con el exburgomaestre. Además, la modelo habló de algunos detalles del divorcio entre la exconductora de televisión y el padre de su hijo.

Como se recuerda, la actriz ha mantenido una relación tormentosa con el exalcalde de La Molina, quien ha sido vinculado sentimentalmente con la popular ‘Chica Tulum’. Sin embargo, han decidido separarse pero queda pendiente firmar el divorcio.

En el programa ‘Magaly TV: La Firme’, Dahabreh reveló cuáles serían los motivos por lo que Franco no firma el divorcio. Según sus declaraciones, se debería a una serie de condiciones que habría puesto la rubia, entre las que se encontraría la entrega de una propiedad. Frente a ello, la excompañera de Rodrigo González salió a aclarar el tema y señaló que no tenía ningún motivo para hablar de temas personales.

“Que desafortunado el comentario. Ese es un tema que nadie le ha dado una autorización, ni Álvaro ni yo, en hacer un comentario sin saber las cosas. Yo tengo un matrimonio, todavía, no nos hemos divorciado, es un paso que pronto lo vamos a dar. Todo el mundo lo espera, nos verán divorciados pronto”, comentó al inicio un tanto fastidiada.

Seguido, explicó que aún mantienen unos temas legales que pronto tienen que resolver. Pero, aseguró que todo se trata de patrimonio del hijo que tienen en común, debido a una herencia que le pertenece por parte de su abuelo paterno.

“Lo que si corresponde es arreglar nuestros temas de hecho, de esa parte puntualmente, del patrimonio de mi hijo porque para mí no es nada. El abuelo le dejó muchas cosas a su nieto y eso es lo que se tiene que regularizar, yo no estoy pidiendo casa, no estoy pidiendo nada porque realmente, querer dejarme así entre mujeres, nada que ver no”, finalizó la rubia.

En conversación con Magaly Medina el miércoles 17 de agosto, Jamila Dahabreh se refirió a la razón por la que mantenía en cierto privado su relación con Álvaro Paz de la Barra. De acuerdo a la modelo, estaba esperando que salga el divorcio del exalcalde con su aún esposa.

Sin embargo, lo que sorprendió fue que aseguró que esta separación legal no se daba debido a que la exconductora había puesto algunas ‘condiciones económicas’ para firmar el documento. Además, señaló que ‘faltaba una casa’ para terminar con su relación legal, aparte de más pedidos que habría solicitado.

Estas declaraciones molestaron a Sofía Franco quien prefirió salir al frente a explicar los verdaderos motivos por los que aún no se ha divorciado y espera pronto hacerlo. Aseguró que este paso está pronto a darse.

