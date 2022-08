Tito Silva Music lanzó divertida versión de ‘Mi bebito fiu fiu’ y sorprendió a fans

Tito Silva Music lanzó divertida versión de ‘Mi bebito fiu fiu’ que encantó a fans | Instagram

‘Mi bebito fiu fiu’ sigue dando de qué hablar. El productor musical Tito Silva Music, creador del fenómeno viral que dio la vuelta al mundo, compartió en sus redes sociales una nueva versión de la canción inspirada en los supuestos chats románticos entre Martín Vizcarra y Zully Pinchi.

A través de su cuenta de Instagram, el artista nacional se dejó ver al lado de Tefi C, voz principal de ‘Mi bebito fiu fiu’. Ambos se reunieron para interpretar nuevamente el tema musical que los catapultó a la fama; sin embargo, lo hicieron con unos ligeros cambios para adaptarse a las últimas tendencias de TikTok.

Como se sabe, se ha viralizado en la plataforma china una versión “mal hecha” de ‘Me porto bonito’, popular canción de Bad Bunny. Contra todo pronóstico, la pieza musical ha encantado a los fans del ‘Conejo malo’, al punto que es bailada en bares y discotecas pese a su falta de ritmo y cambios de letra.

Este mismo plato quiere repetir Tito Silva Music, quien hasta se animó a realizar una corta versión en cumbia. “Ahora solo falta que el que ha hecho esa adaptación mal hecha nos reclame derechos de autor. Ya me da miedo ya”, dijo entre risas en sus historias de Instagram.

Tito Silva Music emocionado por lanzar nueva versión de 'Mi bebito fiu fiu' | Instagram

‘Mi bebito fiu fiu’ retirado de plataformas

El remix creado por Tito Silva llegó a ser tendencia a nivel mundial; ocupando el primer puesto en la lista viral mundial de Spotify. Además, los influencers, cantantes y actores de varios países lo compartieron en sus redes sociales, pues todos querían ser parte del viral de Tik Tok. Entonces, ¿por qué el productor peruano puso en privado su canción del momento?

Mediante sus redes sociales, el joven genio musical informó que ya conversó con los creadores de la melodía de ‘Mi bebito fiu fiu’ y que ellos no se encuentran molestos, pero que sí les causa mucha incomodidad que la base musical haya sido utilizado para una parodia política.

“Les voy a explicar lo que ha sucedido. Nosotros ya hemos tenido una conversación súper bacán con las personas que gestionan los derechos de la canción original, digamos que esto no va por un tema de derechos de autor, ellos entienden que es una parodia, pero es una parodia con un contexto política peruano y eso me imagino que les puede causar cierta incomodidad. Yo lo entiendo y comparto, por esa razón ya no está disponible en las plataformas de streaming, además que decidí retirarlo de mis redes sociales”, explicó.

Canción viral de Tito Silva Musica terminó siendo retirada de las plataformas digitales. (Facebook)

¿Qué significa fiu fiu?

La Real Academia Español (RAE) sorprendió a más de uno al señalar que ‘fiu fiu’ es una grafía no existe oficialmente. Sin embargo, un usuario de Twitter aseuró que se trata de la onomatopeya de un silbido.

A lo que la RAE respondió: “Aunque no existe una onomatopeya consolidada del silbido en español, se documenta «fiu», en ocasiones con alargamiento de la «u»: «Mi papá suspendió la contemplación de su café y silbó: fiu, fiuuu»”.

De hecho, Tito Silva dio una explicación que va en la misma dirección. “Muchos chicos no saben lo que significa, pero ‘fiu fiu’ es en realidad un silbido (...). Ninguno de la nueva generación entiende eso, lo cantan y todo, pero nadie sabe lo que significa”, dijo en el programa ‘Arriba mi gente’.

'Mi bebito fiu fiu' ya no se encuentra en modo público en YouTube. (Foto: Captura)

SEGUIR LEYENDO