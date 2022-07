‘Mi bebito fiu fiu’, un viral sin límites: parodia llegó al cine para adultos en el Perú

'Mi bebito fiu fiu' llegó al cine para adultos

No hay personaje en Latinoamérica que no haya cantado ‘Mi bebito fiu fiu’ desde el reggeatonero Bad Bunny, el cantante español Alejandro Sanz y el tiktoker Kunno se acercaron a este fiebre del remix que hizo Tito Silva Music con la voz de Tefi C. Ahora, esta parodia musical llegó al cine para adultos de la mano del reconocido payaso ‘Chupetín Trujillo’.

El reconocido personaje (su verdadero nombre es Edgar Mendoza), que trabajó en la televisión y en canales digitales, fue descubierto por el canal de YouTube Mr Gobliciano en InkaSex, una producción cinematográfica para adultos que ha querido graficar la canción ‘Mi bebito fiu fiu’ en esta película.

El youtuber relató qué sucedía en cada escena erótica y, finalmente, ‘Chupetín Trujillo’ terminó una escena con su famoso “gaaaa”. Hasta el momento, el artista no se ha pronunciado por esta nueva incursión, esta vez en el cine para adultos.

'Chupetín Trujillo' es parte de una película para adultos que tiene como tema principal 'Mi bebito fiu fiu'. Captura: InkaSex

‘MI BEBITO FIU FIU’, UN VIRAL INTERNACIONAL

Aunque la canción, que fue analizado en una columna de The Washington Post y por Radio Pública de Estados Unidos (NPR, por sus siglas en inglés), ya había tenido éxito anteriormente en el Perú, Bad Bunny la cantí en una transmisión en vivo, a través de su cuenta de Instagram, y allí comenzaron a interpretarla otros como Lasso o el streamer Ibai LLanos.

En algún momento, ‘Mi bebito fiu fiu’ fue la tendencia número 1 en Latinoamérica en Spotify, pero dejó de aparecer el martes 5 de julio, por no contar con la autorización ni los derechos de autor, pues la composición pertenece a la cantante Dido con la canción “Thank You” y fue producida por su hermano mayor Rollo Armstrong, conocido por su trabajo con la banda Faithless. Aunque este tema tuvo una buena recepción no fue hasta “Stan” de Eminem que se hizo mucho más conocida.

Pese al éxito que tiene ‘Mi bebito fiu fiu’ en las redes sociales, su creador, Tito Silva, eliminó el tema de un momento a otro.

El mismo Tito Silva pidió tranquilidad y comentó que había conversado con los productores que tienen los derechos de la canción original: “Digamos que esto no va por un tema de derechos de autor, ellos entienden que es una parodia, pero es una parodia con un contexto política peruano y eso me imagino que les puede causar cierta incomodidad. Yo lo entiendo y comparto, por esa razón ya no está disponible en las plataformas de streaming, además que decidí retirarlo de mis redes sociales”.

El peruano agregó que no iba a existir ninguna demanda en su contra, pero que lo tomaba como un aprendizaje y como punto de partida para elaborar otras cosas.

EL ORIGEN DE ‘MI BEBITO FIU FIU’

La canción fue publicada por Tito Silva, a raíz de una supuesta conversación que tuvo el exmandatario peruano Martín Vizcarra con la excandidata al Congreso, Zully Pinchi, quien le mandaba mensajes cariñosos que eran correspondidos por el exjefe de Estado.

“Te amo, necesito darte un abrazo y no sabes cuánto te extraño, eres mi bebito, eres mi rey”, le escribió la política; él contestó: “Te quiero, nos vemos mas tarde”. En otra parte del chat, el exmandatario peruano le envió un selfie y la también empresaria correspondió con un “fiuuu, fiuuuu”, un sonido de un silbido que significa un halago.

Debido a que la canción se viralizó, Zully Pinchi aprovechó la oportunidad y presentó “Pionono de vitrinna”, un poemario que había publicado hace años, en la Feria Internacional del Libro (FIL 2022). No es el único que ha publicado o en el cual ha participado, pues tiene otros como “113 crónicas de una pasión” o “Un tiempo fuera de tiempo, el baile infinito”.

