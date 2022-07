‘Mi bebito fiu fiu’, el viral de Tito Silva Music que pasó de ser tendencia mundial a ser retirado por temor a una posible demanda millonaria

“Mi bebito, fiuu fiuu”, la canción inspirada en los supuestos chats románticos de Martín Vizcarra con Zully Pinchi | VIDEO: Youtube. Créditos a Tito Silva Music.

El remix ‘Mi bebito fiu fiu’, creado por Tito Silva llegó a ser tendencia a nivel mundial; fue número uno en la lista viral mundial de Spotify, además influencers, cantantes y actores de varios países lo habían compartido en sus redes sociales, pues todos querían ser parte del viral de Tik Tok.

Hasta que llegó lo inesperado, Tito Silva Music tuvo que retirar la canción de sus plataformas debido a una posible demanda millonaria, por parte de los dueños de la melodía original.

Ya se había rumoreado que el productor nacional podría tener problemas legales, ya que la melodía en que se basa ‘Mi bebito fiu fiu’ le pertenece al cantante Eminem por su canción ‘Stan’, por lo tanto, Tito tomó su primera medida de protección.

El joven productor musical decidió cambiar el nombre de su producción musical y colocarlo como ‘Mi Bebito Fiu Fiu’ -Parodia (adaptación de la canción Stan de Eminem y Dido) , en su cuenta de Youtube.

Es más, en una entrevista con el yotutuber Henry Spencer comentó que no tendría problemas porque dicha canción es una parodia y debido a eso no tendría por qué pedir permisos a los creadores de la melodía.

“Hay un tema de los derechos de Eminem. Nosotros sabemos que detrás hay un tema que estamos agarrando una canción que ya existe y es conocida, que se llama ‘Stan’, pero es una parodia y, según las leyes , espero no estar equivocado, porque si no ahí me van a matar, es totalmente legal y lícito hacer parodias de canciones sin necesidad de un permiso ”, dijo Tito Silva a la Habitación de Spencer.

Lastimosamente, las medidas no fueron suficientes, ya que el éxito del remix llegó hasta la disquera del cantante norteamericano, quienes se comunicaron con Silva para manifestarle su incomodidad de usar su base musical sin pedir derechos de autor. Por tal motivo, Tito Silva se ve obligado a retirar la canción ‘Mi bebito fiu fiu’ de todas su plaformas digitales

Tito Silva Music retira la canción 'Mi bebito fiu fiu' de su canal de Youtube. Foto: Captura de Youtube.

SILVA SE PRONUNCIA POR RETIRO DE CANCIÓN

El productor musical, mediante sus redes sociales, comunicó el motivo del por qué eliminó esta canción de sus plataformas digitales, indicando que ya conversó con los creadores de la melodía y que ellos no se encuentran molestos, pero que les causa mucha incomodidad que la base musical haya sido utilizado para una parodia política.

“Les voy a explicar lo que ha sucedido. Nosotros ya hemos tenido una conversación súper bacán con las personas que gestionan los derechos de la canción original, digamos que esto no va por un tema de derechos de autor, ellos entienden que es una parodia, pero es una parodia con un contexto política peruano y eso me imagino que les puede causar cierta incomodidad. Yo lo entiendo y comparto, por esa razón ya no está disponible en las plataformas de streaming, además que decidí retirarlo de mis redes sociales”, explicó.

Pese al éxito que tiene ‘Mi bebito fiu fiu’ en las redes sociales, su creador, Tito Silva, eliminó el tema de un momento a otro.

DEMANDAS MILLONARIAS

Pero, ¿Qué pasaría si Tito Silva persistía con la canción?, pues se hubiera ganado una millonaria demanda como acostumbra hacer la disquera Slim Shady al defender los derechos de autor de las canciones de Eminem.

En varias ocasiones ha entablado demandas millonarias a entidades deportivas, Google y Facebook por usar sus canciones y melodías sin su consentimiento. En 2017, la disquera de Slim Shady demandó al Partido Nacional de Nueva Zelanda por utilizar el tema principal de 8 Mile, “Lose Yourself”, en su campaña electoral del 2014 y fue indemnizado por 383 mil dólares por violación de derechos de autor.

En 2006 demandó a 5 compañías por usar su música como timbre de teléfonos celulares y demandó a Facebook en 2013 por el uso indebido de su tema “Under the Influence” para promocionar su Facebook Home App de Android sin su consentimiento.

La más reciente fue contra Spotify por violación a los derechos de autor en “Lose Yourself”. “The Real Slim Shady” y otras 200 composiciones.

ARTISTAS QUE SE UNIERON AL TREND ‘MI BEBITO FIU FIU’

Si bien es cierto, la canción ‘Mi bebito fiu fiu’ tenía un mes en la cuenta de Tito Silva Music, bastó con que Bad Bunny la cantará en una transmisión en vivo, el sábado 2 de julio, para que todo el mundo la haga su favorito y la comparta en Tik Tok.

Y es que Bad Bunny reaccionó a los comentarios de sus fans peruanos, quienes lo llamaban ‘Mi bebito fiu fiu’ para llamar su atención. Al leer los mensajes, el intérprete de ‘Tití me preguntó’ cantó un fragmento del coro de este tema realizado por el músico peruano: “Mi bebita fiu fiu, quiero ser de chocolate, una vaina así, sí, sí”.

El famoso cantante puertorriqueño cantó el coro de ‘Mi bebito fiu fiu’, tema creado por el compositor peruano Tito Silva.

Otro de los artistas que había escuchado la canción fue el intérprete, Lasso, el cantante venezolano usó su cuenta de Twitter para comparar su éxito ‘Ojos Marrones’ con ‘Bebito Fiu Fiu’, debido a que ambos se han vuelto virales en TikTok. “Ojos Marrones o Bebito Fiu Fiu” , escribió.

Asimismo, el famoso streamer Ibai Llanos hizo karaoke en plena transmisión en vivo, para todos los 11 millones de suscriptores que tiene en Twitch. También se animó a compartir un segmento de la canción en su cuenta de Twitter.

Ibai Llanos comparte letra de 'Mi bebito fiu fiu' en su cuenta de Twitter. Foto: captura de Twitter

Los actores mexicanos Kuno Becker, Danna Paola y Ericka Buenfil fueron algunos de los actores internacional es que no se escaparon al famoso viral y cada uno realizó un video para su cuenta de Tik Tok mientras cantaban el éxito peruano.

Erika Buenfil se une al trend de Mi Bebito Fiu Fiu en TikTok. (Video: TikTok)

El club Real Madrid también sorprendió a todos al publicar un video en su cuenta de Tiktok con el fondo de ‘Mi bebito fiu fiu’ mientras llamaba ‘bebitos’ a los jugadores del equipo principal.

MARCAS QUE APROVECHARON LA TENDENCIA

Una de las primeras marcas en usar la canción fue la reconocida marca de hamburguesas Burger King, se animó a hacer una publicidad con el tema de Tito Silva Music. La compañía de comida rápida usó la canción para referirse a su icónica hamburguesa Whopper.

Burger King hace publicación con letra de Mi Bebito Fiu Fiu.

Marvel España

Para promocionar la película Thor: love and Thunder, los creadores de la cuenta no tuvieron mejor idea que denominar al personaje de Thor como “Nuestro bebito fiu fiu” .

Cuenta de twitter de Marvel España: Captura

HBO Latinoamérica

La plataforma de streaming compartió la foto de Fezco, uno de los personajes de la popular serie Euphoria. “Nuestro bebito fiu fiu”, twittearon.

Cuenta de Twitter de HBO Latinoamérica: Foto: captura

CANCIÓN LLEGÓ A SER NÚMERO UNO EN SPOTIFY

‘Mi Bebito Fiu Fiu’, fue el tema musical de moda , dio la vuelta al mundo, a tal punto que, el pasado 4 de julio, se convirtió en una de las canciones más escuchadas, ocupando el puesto 1 en la lista viral global de Spotify.

Pero, para sorpresa de varios, el martes 5 de julio, la canción dejó de aparecer en la plataforma, pero lo que se presume es que el canal musical la retiró de su lista debido a unas disputas legales que tuvieron con la disquera de Eminem.

Mi Bebito Fiu Fiu fue eliminado de Spotify. (Foto: Captura)

EL ORIGEN DE ‘MI BEBITO FIU FIU’

Tito Silva se habría inspirado en unos chats íntimos que el expresidente Martín Vizcarra habría enviado a la abogada Zully Pinchi y en un poema que la ex candidata al congreso escribió en su libro ‘Las noches que te soñé’ en el 2014.

Esta historia inicia con el destape que realizó el programa dominical Panorama, difundieron una conversación íntima de WhatsApp que supuestamente habrían mantenido Zully Pinchi y el exmandatario. En las fotos mostradas, se leen mensajes cariñosos, los cuales mostrarían una presunta infidelidad por parte de Vizcarra, ya que en la actualidad él se encuentra casado.

Pinchi, le enviaba mensajes cariñosos, los cuales eran correspondidos por Martín. “Te amo, necesito darte un abrazo y no sabes cuánto te extraño, eres mi bebito, eres mi rey”, le escribió Pinchi a Vizcarra, a lo que él solo respondió: “Te quiero, nos vemos más tarde”.

En otra parte de la conversación, él le envía un selfie, a lo que ella responde: “Fiuuu Fiuuu”, lo que sería un halago o el sonido de un silbido para indicar que se le ve bien.

Y en el poema que Pinchi Ramírez escribió fragmentos bastante románticos como: “[...] Envuélveme como un tornado, empápame como caramelo de chocolate y enróllame como azúcar en polvo en un pionono de vitrina”, siendo estas las letras más conocidas en la canción “Mi Bebito fiu fiu”.

El ingenio y creatividad de Tito Silva, no se hizo esperar y tomó algunas partes de la supuesta conversación, tales como “bebito”, “rey” y “fiuu fiuu”, y también añadió un extracto del poema de Pinchi. Todo lo puso sobre una base instrumental inspirada en Stan de Eminem y Dido y acompañó el tema con la voz de su comunity manager, Tefi C.

Así nació “Mi Bebito fiu fiu” que hoy no podemos escuchar en las paginas oficiales, pero si quedará en la memoria de todos los peruanos que por un momento se sintieron orgullosos del ingenio peruano que fue admirado y valorado por todo el mundo.

Chats entre Martín Vizcarra y Zully Pinchi. (Foto: Panorama)

Supuesta conversación de Martin Vizcarra con Zully Pinchi. Foto: Captura

