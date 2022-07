Radio Pública de Estados Unidos analiza el éxito del viral de Tito Silva Music, Mi bebito fiu fiu’

Mi bebito fiu fiu

NPR son las siglas en inglés de la radio pública nacional de Estados Unidos. Esta organización produce programas para más de mil estaciones de radio para todo el país, y también tiene el conocido programa de YouTube, Tiny Desk, por el que han pasado reconocidos cantantes de varios países. Este jueves en su página web le dedicaron un extenso artículo en inglés a ‘Mi bebito fiu fiu’.

En la nota titulada “Cómo un escándalo político se convirtió en el hit viral global ‘Mi bebito fiu fiu’” hablan sobre el viral creado por Tito Silva Music. La autora del artículo, Vita Dadoo, describe a su audiencia anglo el trasfondo. Explica cómo el estribillo “adictivo y azucarado” tiene “todos los elementos de una canción pop comercial, destinada a convertirse en un elemento básico del verano”.

Enseguida, explica la historia del expresidente Martín Vizcarra y supuesto romance con la abogada Zully Pinchi, quien a la vez es creadora de la letra de la canción, pero deja en claro que Tito Silva tomó la melodía de ‘Stan’ de Eminem, que a su vez samplea el tema ‘Thank you’ de Dido .

La periodista también habla de la viralización del tema: “El hashtag de la canción #MiBebitoFiuDiu tiene más de mil millones de visitas en TikTok, y la canción originalmente tuvo millones de reproducciones en YouTube. Alcanzando el número 1 en la lista de reproducción Global Viral 50 de Spotify a principios de julio, superó rápidamente en popularidad a ‘Running Up That Hill (A Deal With God)’ de Kate Bush”.

Pero no le resta méritos al productor peruano, al indicar que el éxito convirtió a Tito Silva en una celebridad en Perú y “consolidó su papel como caricaturista musical y político”. Asimismo, explican cómo el viral trajo algunas complicaciones y las razones por las que tuvo que eliminarla de las plataformas.

“Para una canción que solo ha estado en el mundo durante casi dos meses, su popularidad y atractivo mundial perduran. Y si bien la letra de ‘Mi bebito fiu fiu’ puede tener un trasfondo único y escandaloso, la canción finalmente se ha convertido en un recipiente para que Internet canalice su creatividad colectiva e impulsos románticos, y su significado cambia constantemente en formas que van más allá de lo que Silva y Vizcarra pueden controlar. Diseñado para la máxima viralidad, todos pueden tener una pizca de ‘Mi bebito fiu fiu’”, finaliza el artículo.

EN LA FIL LIMA

Debido al éxito rotundo en redes sociales de la canción, a la política peruana de 44 años no se le ocurrió mejor idea que sacar “Pionono de vitrina”, su más reciente poemario. El ejemplar será presentado por primera vez y de manera oficial en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL 2022), evento que se llevará a cabo el 29 de julio en el auditorio José María Arguedas.

Pero este no sería el primer libro de Zully Pinchi. Además de “Pionono de vitrina”, la exaspirante al congreso también escribió “113 crónicas de una pasión”, publicado en el 2019. Su obra describe hechos reales de anécdotas personales e investigaciones que realizó en 7 años de trabajo como periodista para medios de prensa escrita y portales de Internet.

“Amor en los Tiempos del Facebook”, “¿Se Casó Jesús Con María Magdalena?”, “Mi Vecino Vladimiro Montesinos”, son algunos de los capítulos de su obra.

Zully Pinchi se presentará su poemario "Piono de vitrina" en la Feria Internacional del Libro de Lima. (Foto: Composición Infobae)

Otro libro de Pinchi es “Un tiempo fuera de tiempo, el baile infinito”, lanzado en julio de 2020, que narra a modo de testimonio cómo, dónde y con quiénes pasaron los personajes más ilustres de España el confinamiento a causa del COVID-19.

Según la página oficial de Zully, el dinero recaudado de las ventas fue destinado al Banco de Alimentos de España para ayudar a las poblaciones más afectadas por la crisis sanitaria global.

