Jessica Newton envía mensaje a Magaly Medina: “Que encuentre a alguien y se olvide de mi”

Jessica Newton envía mensaje a Magaly Medina y pide que encuentre a alguien para que la deje de criticar. (Willax TV)

Desde que Magaly Medina criticó a Deyvis Orosco por su forma de cantar y se burló del uso de sus lentes oscuros, Jessica Newton no ha dudado en sacar las garras por su yerno. En sus redes sociales no ha dejado de enviarle indirectas, pero ante las cámaras de Amor y Fuego no dudó en enviarle un contundente mensaje.

Como se recuerda, la periodista confesó que siempre pensó que el cumbiambero “no canta nada” y que debió contratar a un profesor desde “hace tiempo”. Esto no pasó desapercibido para la empresaria, quien siempre ha sacado las garras por el prometido de su hija, Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Esta vez, durante una conversación con la reportera del magazine de Willax TV, Jessica Newton comenzó asegurando que “juzgar a otros es la cosa más tóxica que puede hacer una persona”. Además, calificó de ‘desagradable’ la situación que está viviendo con Magaly Medina.

“Lo he dicho muchas veces. He retirado todas las cosas y personas tóxicas de mi vida. Esta situación es más que desagradable (...) Honestamente la relación ya se terminó y esta situación de seguir generando un roce innecesario es desagradable porque nadie es feliz atacando. Así que yo prefiero evitar”, dijo desde Miami, Estados Unidos.

Jessica Newton espera que Magaly Medina la deje de criticar. (Instagram)

Asimismo, la organizadora del Miss Perú se tomó unos segundos para enviarle un mensaje a la popular ‘Urraca’. Si bien, en un inicio le deseo lo mejor para ella y su familia, al concluir aprovechó para pedirle que se olvide de ella.

“Que sea muy feliz, que encuentre amor en su familia, que encuentre paz y alguien con quien distraerse haber si se olvida de mi”, indicó.

Finalmente, Jessica Newton recalcó el talento del cantante de cumbia y lo llenó de elogios. “Deyvis canta espectacular (...) No solamente es un magnifico cantante, es un magnifico empresario y un hombre de familia espectacular. Lo voy conociendo más y admiro. Honestamente, me siento orgullosa de ser su suegra”, sentenció.

Jessica Newton resta importancia a Magaly Medina. (Instagram)

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Deyvis Orosco?

En la edición del viernes 12 de agosto, Magaly Medina lanzó duros comentarios en contra de la voz del cumbiambero, quien recientemente estrenó una nueva canción junto a la ex Miss Perú Janick Maceta.

En sus palabras, la ‘Urraca’ aseguró que Orosco ‘no canta nada’ y que incluso no ha heredado el talento de su padre. “A mí me parece que Janick es muy guapa, hizo un papel impresionante en el Miss Universo, pero Janick no canta nada, está igual que Deyvis, porque Deyvis no canta nada, no tiene la voz de su padre”, dijo la conductora.

Frente a ello, aseguró que no emitió estos comentarios antes debido a que era amiga de Jessica Newton y al hacerlo podía ‘herir susceptibilidades’ o incluso podía ‘pelearse con la suegra’, en alusión a su examiga.

Por otro lado, también habló del look de Deyvis Orosco, quien en todas sus presentaciones aparece con lentes oscuros. “No es Maluma, no es J Balvin. Es un chico que está con sobrepeso, un chico con raíces peruanas y debería estar orgulloso de su cara y de sus ojos. A mí nunca me ha parecido bien y siempre me lo callé, de verdad que soy muy considerada cuando me acerco mucho y le tengo mucho cariño a la gente, temo destrozarlos, pero eso de los lentes es horroroso”.

Vídeo: Magaly Tv: la firme.

