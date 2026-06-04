Martín Pérez Guedes dio detalles de la sentida decisión de retirarse del fútbol: “Nunca había estado tanto tiempo solo”

Martín Pérez Guedes explicó cómo vive su retiro del fútbol tras despedirse de Universitario. YouTube

Una noticia que asombró a propios y extraños sacudió el fin de semana el mundo del fútbol peruano: el repentino retiro de Martín Pérez Guedes, quien disputó su último partido el sábado 30 de mayo en el triunfo de Universitario de Deportes ante Sport Huancayo en el estadio Monumental, correspondiente a la fecha 17 del Torneo Apertura. El volante argentino ejerció la capitanía durante ese encuentro y se despidió entre múltiples emociones de sus compañeros, de los hinchas y de todo el club donde fue pieza clave en el reciente tricampeonato nacional.

El adiós de quien supo ser referente en la mitad de la cancha tomó por sorpresa a la hinchada, que lo vio besar el césped en sus últimos minutos como profesional. “La verdad que fue algo que me salió en el momento, no fue ni pensado ni nada, pero ahora sí estoy un poco más tranquilo”, expresó tras la despedida en el programa de YouTube, Al Volante.

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El mediocampista reconoció que la decisión, aunque emotiva, le genera paz: “Obviamente que con las 1000 emociones distintas, pero tranquilo por la decisión que tomé y sabiendo que ahora se viene una nueva etapa de mi vida con la familia, así que tranquilo por eso”.

Martín Pérez Guedes dio detalles de la sentida decisión de retirarse del fútbol. - créditos: Universitario

El retiro de Pérez Guedes se produce en un contexto donde la estabilidad familiar comenzó a pesar más que las exigencias del alto rendimiento. En sus palabras, “es algo con lo que veníamos hace bastante tiempo. Como mi carrera fue muy a full, de un lado para otro todo el tiempo, creo que la primera vez que tuve una estabilidad así tanto en un club fue acá en la ‘U’”.

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De la misma manera, el propio futbolista explicó que, tras muchos años enfocados en el fútbol, eligió priorizar la vida junto a sus seres queridos. “He disfrutado el fútbol bastante. Debuté a los 15 años en la Tercera allá de Argentina, a un mes de cumplir 16, y ha sido una extensa carrera. Más que nada ya veníamos hablando con mi compañera, mi esposa me acompaña hace más de 15 años”.

Martín Pérez Guedes y los detalles de su retiro

El mediocampista relató que la decisión fue madurando durante el último año, especialmente después de convertirse en padre. “Cuando tuvimos hijos, en el último tiempo queríamos darle otro estilo de vida, darles un lugar donde ellos se sientan cómodos y puedan desenvolverse mejor. El año pasado estábamos como ¿qué hacemos? ¿Nos anotamos allá en el colegio o no? Nosotros somos de pueblo, de una ciudad muy chica, nos gusta la tranquilidad, somos bastante sencillos”, precisó.

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Según narró ‘MPG’, el proceso incluyó una charla franca con Franco Velazco, administrador de Universitario. Allí, le manifestó su deseo de experimentar seis meses más de fútbol en soledad, mientras su familia se establecía en su ciudad natal. “Anotamos a nuestros hijos en la escuela de allá y pensé yo veré cómo me va estos seis meses solos para ver cómo me siento; lo mismo le dije al ‘presi’ Franco en enero, que quería ver cómo me sentía”.

El centrocampista argentino dejó el campo sobre el final del lance contra Sport Huancayo y se quebró delante de los aficionados. | VIDEO: L1MAX

El futbolista de 34 años admitió que la experiencia de estar lejos de sus hijos resultó más difícil de lo esperado: “¿Retiro era en diciembre? Sí, jugar un año más. Pero nunca había estado tanto tiempo solo, la verdad. Me costó mucho porque era como llegar a mi casa, que había estado dos o tres años, y no ver a mis hijos, pero creo que por algo pasan las cosas y te hacen ver lo importante que es la familia”.

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En la despedida, Martín Pérez Guedes dejó en claro que el aspecto físico no fue un impedimento. “Físicamente estoy bien, pero si no te sientes bien mentalmente, se te hace muy difícil”. Afirmó que el vínculo con sus hijos pesó más que la pasión por el fútbol: “Yo quiero tener una súper relación con mis hijos. El mayor me dice que no me retire, pero el más chiquito me dice ‘ahora tenemos un nuevo jugador en casa’”.

La posibilidad de arrepentimiento quedó descartada por el propio protagonista, quien remarcó que ahora las prioridades cambiaron: “Durante mucho tiempo, prácticamente toda mi vida, prioricé mi carrera y hoy quiero priorizar otro tipo de cosas. Hoy quiero priorizar estar con mi familia, pasar momentos con ellos”.

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