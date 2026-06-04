Perú

Álvaro Vargas Llosa respalda a Keiko Fujimori y afirma que su padre también habría apoyado su candidatura presidencial

El hijo del escritor sostuvo que su pronunciamiento no cuestionaba la legitimidad del voto ajeno ni la voluntad popular, sino que respondía a su “derecho a opinar” ante lo que describió como “un riesgo muy grave” para el país

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Advirtió sobre “graves, trágicas consecuencias” si ganaba Roberto Sánchez, pero enfocó su mensaje en los indecisos y en quienes pensaban votar en blanco o viciar el sufragio (Créditos: Álvaro Vargas Llosa)

Álvaro Vargas Llosa, presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, pidió el voto por Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones de 2026 en Perú y afirmó que lo hacía también en nombre de su familia inmediata, con la convicción de que ese respaldo habría sido compartido por su padre, Mario Vargas Llosa.

En un mensaje dirigido a los electores, remarcó que su pronunciamiento no cuestionaba la legitimidad del voto ajeno ni la voluntad popular, sino que respondía al derecho a opinar cuando, a su juicio, el país enfrentaba “un riesgo muy grave”.

“Expreso mi profundo respeto por el derecho de cada uno de los votantes a elegir a la candidata o el candidato de su preferencia y mi respeto sagrado a la voluntad popular”, señaló al inicio. Sobre esa base, sostuvo que la libertad de elegir es compatible con intervenir en el debate público para “ofrecer a otros compatriotas elementos de juicio” cuando se considera que hay amenazas para la democracia y la economía.

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Vargas Llosa planteó un “cierre de ciclo” sobre la década de 1990: recordó que su familia fue crítica de ese período, pero señaló que “ya los responsables pagaron el precio” y pidió “dejar atrás ese odio” y los “eternos ajustes de cuentas” - Créditos: @AlvaroVargasLl/Andina.
Vargas Llosa planteó un “cierre de ciclo” sobre la década de 1990: recordó que su familia fue crítica de ese período, pero señaló que “ya los responsables pagaron el precio” y pidió “dejar atrás ese odio” y los “eternos ajustes de cuentas” - Créditos: @AlvaroVargasLl/Andina.

En ese punto, explicitó su toma de posición: “Mis simpatías en esta segunda vuelta y las de toda mi familia inmediata (…) están sin ninguna duda con la candidata Keiko Fujimori”. En el mismo tramo, añadió una referencia directa a la figura del Nobel: aseguró que esas simpatías “lo estarían también sin la menor duda” con su padre, Mario Vargas Llosa.

Aunque mencionó “las graves, las trágicas consecuencias” que, según dijo, tendría una victoria de Roberto Sánchez, optó por concentrarse en quienes dudaban de Fujimori o contemplaban votar en blanco o viciar el sufragio.

En ese contexto, planteó un argumento de cierre de ciclo: recordó que durante años él y su familia fueron críticos de lo ocurrido en la década de 1990, pero consideró que “ya los responsables pagaron el precio que debían pagar” y que había llegado el momento de “dejar atrás ese odio” y los “eternos ajustes de cuentas”.

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Advirtió sobre “graves, trágicas consecuencias” si ganaba Roberto Sánchez, pero enfocó su mensaje en los indecisos y en quienes pensaban votar en blanco o viciar el sufragio - Créditos: REUTERS/Alessandro Cinque.
Advirtió sobre “graves, trágicas consecuencias” si ganaba Roberto Sánchez, pero enfocó su mensaje en los indecisos y en quienes pensaban votar en blanco o viciar el sufragio - Créditos: REUTERS/Alessandro Cinque.

Vargas Llosa también buscó separar a Keiko Fujimori de responsabilidades políticas de aquel período y resaltó episodios que, según su versión, muestran autonomía. Afirmó que era “muy joven” y “no tuvo la menor injerencia” en las decisiones de entonces y agregó que “se enfrentó a Vladimiro Montesinos”.

En paralelo, valoró que lograra organizar un partido nacional que, pese a pronósticos recurrentes de desaparición, “sigue ahí y goza de la simpatía de un sector”, lo que interpretó como una señal de liderazgo relevante para la presidencia.

En su defensa de la candidata, sostuvo que Fujimori “jugó a fondo la carta democrática”, reconoció errores “muy significativos” y dijo que ella se disculpó ante “millones de peruanos”. A la vez, afirmó que, si ganaba, respetaría la alternancia. “No existe ninguna duda (…) de que si gana las elecciones, Keiko no se quedará ni intentará quedarse en el poder un segundo más del término de su mandato”, mencionó. Añadió que garantizaría la independencia del Poder Judicial, así como la libertad de prensa, expresión y asociación.

Keiko Fujimori, una mujer de cabello oscuro, habla en un podio transparente con el texto "DEBATE PRESIDENCIAL SEGUNDA VUELTA 2026". Viste una blusa blanca y un collar con una cruz plateada. El fondo es púrpura y borroso con detalles arquitectónicos
Álvaro Vargas Llosa defendió a Fujimori, prometió alternancia y advirtió por “trágicas consecuencias” con Roberto Sánchez - Créditos: JNE.

También recordó el tiempo que la lidereza de Fuerza Popular estuvo en prisión, que vinculó a la “politización y la corrupción” de instancias judiciales y fiscales, además de la presión de “un sector recalcitrante de la prensa”. Según dijo, fue encarcelada “durante mucho tiempo” sin juicio, por hechos que —afirmó— “ni siquiera eran delitos” cuando ocurrieron.

Finalmente, sostuvo que Fujimori comprendía que “millones de peruanos” no accedieron a los beneficios del modelo económico y que la respuesta debía ser aumentar inversión y crecimiento para traducirlos en mejoras concretas. En contraste, advirtió que con Sánchez el poder “terminaría en las manos del Estado” y pidió a los indecisos dar a la candidata “el beneficio de la duda” “por amor al Perú” y permitirle gobernar.

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