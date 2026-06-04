Accidente mortal en la avenida Arequipa: joven de 22 años fallece tras choque entre moto y camioneta

En la cuadra doce de la avenida Arequipa, un accidente dejó un saldo trágico: un joven de 22 años perdió la vida y tres personas resultaron heridas en un choque entre una motocicleta y una camioneta. El hecho ocurrido en el Cercado de Lima.

Según información de Panamericana Noticias, en el lugar de los hechos, la colisión se produjo cuando una camioneta circulaba en sentido contrario e intentó realizar una maniobra de giro en U para estacionarse cerca de un minimarket de la zona. Durante esa maniobra, el vehículo impactó directamente contra una motocicleta que transitaba por la avenida, proyectando a sus ocupantes hacia un poste de telefonía próximo a la esquina.

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El conductor de la motocicleta sufrió heridas y fue trasladado a un centro asistencial, mientras que su acompañante, identificado como estudiante de la carrera de Administración, murió producto del violento impacto. La víctima residía en las inmediaciones, en el Cercado de Lima, y estaba a punto de culminar sus estudios universitarios.

Motociclista fallece y dos peatones quedan heridos en accidente en la avenida Arequipa | Panamericana

“Él vive por Lince y su primo ha venido del Victoria parece, y por ahí habrán salido, no sé, a dar una vuelta o a cenar, no sé. Todavía no sabemos qué es lo que ha pasado”, relató uno de los familiares.

Tres heridos deja accidente

El impacto no solo afectó a los dos jóvenes que iban en la motocicleta: dos peatones que circulaban por la zona resultaron heridos al ser alcanzados por los cuerpos de las víctimas al salir expulsados tras el choque. Todos los lesionados recibieron atención médica inmediata y su estado permanece bajo observación.

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Un estudiante de administración perdió la vida y varias personas resultaron heridas cuando una camioneta impactó una motocicleta en el Cercado de Lima, según testigos y fuentes policiales recogidas en el lugar| Panamericana

La familia del joven fallecido exige que se revisen las cámaras de seguridad cercanas para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, dado que en el punto preciso del choque no hay dispositivos de grabación que hayan captado el momento del siniestro. Los allegados reclaman justicia y transparencia en las investigaciones. El conductor de la camioneta fue puesto a disposición de la comisaría local, donde se llevan adelante las diligencias correspondientes.

La zona permanece acordonada mientras continúan las labores periciales.

Otro accidente en moto

Otro accidente fatal ocurrió la mañana del 2 de junio de 2026 en la Vía Evitamiento, cerca del puente Hacho en Lima. Dos jóvenes identificados como Yirko Pérez Chumpitaz y Maricielo Alama Monteza se desplazaban en motocicleta cuando, tras impactar contra un vehículo, cayeron sobre la pista mojada y fueron arrollados por un tráiler. El incidente se produjo en medio de una intensa congestión vehicular causada por el cierre parcial de la vía, que previamente ya había registrado el atoramiento de otro tráiler bajo el puente.

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Equipos de la Policía Nacional del Perú, bomberos y Lima Expresa acudieron rápidamente al lugar, pero solo pudieron certificar el fallecimiento de los motociclistas. El conductor del tráiler involucrado, Jaime Eloy Rivera Gutiérrez, fue detenido y trasladado a la comisaría de Piedra Lisa para las investigaciones. La vía permanece parcialmente cerrada mientras las autoridades concluyen las diligencias y se normaliza el tránsito en la zona.