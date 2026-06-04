Cantante de la Río Band revela por qué cantó ‘La incondicional’ a Karla Tarazona: “Hacen una novela”

La reciente boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona continúa generando comentarios en el mundo del espectáculo. Aunque la ceremonia estuvo marcada por momentos de celebración y emotividad, uno de los episodios que más llamó la atención del público fue la interpretación de “La Incondicional”, el clásico éxito de Luis Miguel, durante la fiesta. La escena rápidamente se viralizó en redes sociales y desató una serie de especulaciones sobre una supuesta dedicatoria dirigida a la conductora de televisión.
Ante los comentarios que comenzaron a circular en plataformas digitales y programas de espectáculos, Otoniel Ríos, integrante de la agrupación Río Band, decidió romper su silencio y explicar qué ocurrió realmente aquella noche.
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El cantante fue invitado al programa Magaly TV La Firme, donde aclaró las versiones que apuntaban a una supuesta participación de Christian Domínguez en la elección de la canción e incluso a un supuesto plan para enviar un mensaje a la novia durante la celebración.
La polémica nació debido a que “La Incondicional” es un tema que muchos relacionaron con el apelativo que durante años ha acompañado a Karla Tarazona en el mundo del espectáculo. Por ello, cuando el cantante apareció interpretando parte de la canción durante la fiesta, las especulaciones no tardaron en multiplicarse.
Sin embargo, Otoniel Ríos fue enfático al negar cualquier intención detrás de la interpretación. Durante la entrevista explicó que nunca tuvo planeado cantar ese tema y que todo ocurrió de manera espontánea. “No es parte de mi repertorio”, afirmó tajantemente, descartando que la canción hubiera sido elegida por él para dedicarla a la novia o generar algún tipo de controversia.
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El músico explicó que durante la celebración se encontraba fuera del escenario conversando cuando fue llamado para participar en una presentación que ya se estaba desarrollando. Según relató, el responsable del número musical era Ricky Santos, un artista conocido por interpretar e imitar a Luis Miguel. “Hay un muchacho que imita a Luis Miguel, que se llama Ricky Santos”, comentó.
De acuerdo con su versión, él observaba el espectáculo junto a Christian Domínguez cuando recibió la invitación para sumarse al show. “Christian sabe que a mí me encanta Luis Miguel porque yo soy fan número one de Luis Miguel. Entonces yo estaba en la parte de afuera conversando y él me ve y me jala”, relató.
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Cantante de Río Band niega haber dedicado ‘La Incondicional’ a Karla Tarazona: “Todo fue espontáneo”
Las declaraciones surgieron luego de que Magaly Medina le preguntara directamente sobre los rumores que señalaban que Christian Domínguez le habría solicitado interpretar la canción durante la boda. El cantante aseguró que escuchó numerosos comentarios en ese sentido, pero negó rotundamente que eso haya sucedido.
“He escuchado muchas personas que me han dicho: ‘Cristian Domínguez te ha pagado, te ha jalado a un costado para que cantes La Incondicional’”, contó. Lejos de confirmar esas versiones, explicó que cuando llegó al escenario el imitador ya venía interpretando diversos éxitos del llamado ‘Sol de México’, por lo que simplemente se integró al espectáculo.
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Según detalló, la canción que generó la controversia formaba parte de un repertorio previamente establecido y no fue seleccionada especialmente para ese momento. “Lo que pasa es que La Incondicional es parte de un mix que hace Luis Miguel. Entonces el muchacho estaba preparado”, explicó.
Para el integrante de Río Band, la situación fue exagerada posteriormente por las interpretaciones que aparecieron en redes sociales. Incluso señaló que muchas personas construyeron teorías alrededor de un episodio que, según asegura, ocurrió de manera natural y sin ninguna planificación previa.
Magaly Medina considera que la producción del matrimonio de Karla Tarazona debió ser más cuidadosa
Mientras escuchaba la explicación, Magaly Medina también compartió su opinión sobre el incidente. La conductora consideró que quizá la producción del evento debió ser más cuidadosa con la selección de ciertas canciones debido al contexto y a la sensibilidad que podía generar en la novia.
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Entre bromas, la periodista sugirió que habría sido prudente evitar temas que pudieran prestarse a interpretaciones o comentarios posteriores. No obstante, la conversación se desarrolló en un ambiente distendido y terminó convirtiéndose en una anécdota más de la comentada celebración.
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