Rocío Miranda reclama a Karla Tarazona por no invitarla a su boda y lanza intrigante mensaje: “Yo sé cosas tuyas”

La conductora dejó entrever que conoce detalles personales de la ahora esposa de Christian Domínguez y generó reacciones en el set de Magaly Medina. ATV/ Magaly TV La Firme.

La boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez sigue generando repercusiones incluso varios días después de celebrarse. Mientras las imágenes del matrimonio continúan circulando en redes sociales y programas de espectáculos, nuevas voces se han sumado al debate sobre quiénes estuvieron presentes en la ceremonia y quiénes, pese a haber compartido momentos importantes con la pareja, quedaron fuera de la lista de invitados.

Esta vez fue Rocío Miranda quien expresó públicamente su sorpresa y decepción por no haber sido convocada al enlace matrimonial. La exvoleibolista y exmodelo no ocultó su incomodidad durante una conversación en el programa Magaly TV La Firme, donde aseguró que esperaba formar parte de una fecha tan importante para quien considera una persona cercana en su vida.

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La reacción de Rocío llamó especialmente la atención porque estuvo acompañada de una frase que despertó todo tipo de interpretaciones. Mientras recordaba los años de amistad y compañerismo que compartió con la conductora, dejó escapar una expresión que rápidamente generó comentarios en el set. “Yo sé cosas tuyas, ella también sabe cosas mías”, manifestó, provocando la inmediata reacción de los presentes.

“Yo me imaginé estar ahí”: Rocío Miranda revela su decepción tras quedar fuera de la boda de Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

Tuvo un papel relevante en la relación de Christian Domínguez y Karla Tarazona

La frase no pasó desapercibida para Magaly Medina ni para Kurt Villavicencio, más conocido como el “Metiche”, quienes interpretaron el comentario como una muestra de la confianza y cercanía que alguna vez existió entre ambas figuras de la televisión.

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Más allá de la curiosidad que despertó esa declaración, Rocío explicó que su malestar tiene una razón concreta. Según contó, ella fue una de las personas que presenció de cerca los primeros acercamientos entre Karla Tarazona y Christian Domínguez, cuando la historia entre ambos recién comenzaba.

La exmodelo recordó que compartió camerino con la actual esposa del cantante durante aproximadamente tres años, tiempo en el que desarrollaron una amistad que la llevó a conocer aspectos importantes de su vida personal y profesional.

Por ello, la noticia de la boda la tomó por sorpresa, especialmente porque siempre imaginó que ocuparía un lugar entre los invitados. “Yo me imaginé estar ahí ayer”, confesó durante la entrevista.

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La exvoleibolista aseguró que incluso tuvo un papel relevante en los inicios de la relación sentimental entre Karla y Christian. Según relató, fue testigo privilegiada de cómo nació el vínculo entre ambos y llegó a definirse como una especie de “celestina” de la pareja.

“Yo me imaginé estar ahí”: Rocío Miranda revela su decepción tras quedar fuera de la boda de Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

Rocío Miranda se llevaba mejor con Karla Tarazona

De acuerdo con su versión, el romance comenzó mucho antes de que se hiciera público. Rocío recordó que Christian Domínguez llegó posteriormente al programa en el que ella y Karla trabajaban, pero que previamente ya existían señales de interés entre ambos durante algunas presentaciones artísticas.

La exmodelo afirmó que pudo observar desde cerca cómo se desarrollaron esos primeros acercamientos, motivo por el cual considera que formó parte de una etapa importante en la historia de amor que finalmente terminó en matrimonio. Precisamente por esa cercanía, aseguró que nunca imaginó quedar fuera de una celebración que reunió a familiares, amigos y personas cercanas a la pareja.

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Otro aspecto que incrementó su sorpresa fue que días antes del matrimonio había mantenido comunicación con Karla Tarazona sin percibir ningún distanciamiento. Según explicó, ambas coincidieron durante el cumpleaños de la conductora y compartieron un momento cordial, por lo que jamás sospechó que no recibiría una invitación para la ceremonia.

“Yo me imaginé estar ahí”: Rocío Miranda revela su decepción tras quedar fuera de la boda de Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

Sorprendida por no ser invitada

Sin embargo, cuando comenzaron a difundirse las imágenes de la boda y se confirmó que el enlace ya se había realizado, Rocío comprendió que no había sido considerada entre los invitados. La situación generó sentimientos encontrados en la exdeportista, quien reconoció sentirse desconcertada por la decisión.

Durante la conversación, el tema abrió paso a un debate más amplio sobre las amistades dentro del mundo de la televisión y las relaciones que se mantienen a lo largo de los años. Fue entonces cuando Kurt Villavicencio también decidió compartir su experiencia. El popular “Metiche” reveló que él tampoco recibió una invitación para asistir al matrimonio. Sin embargo, a diferencia de Rocío Miranda, aseguró que la situación no le afectó en absoluto.

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Según explicó, siempre ha sido crítico respecto a la relación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez, por lo que no habría tenido sentido asistir a una ceremonia para celebrar una unión con la que nunca estuvo de acuerdo. “No voy a ser falso, hipócrita, de aparecerme en una boda días que me invitan”, manifestó de manera contundente.

“Yo me imaginé estar ahí”: Rocío Miranda revela su decepción tras quedar fuera de la boda de Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

Decepcionada

No obstante, Rocío Miranda mantuvo firme su posición y reiteró que, independientemente de las opiniones que puedan existir sobre la relación, ella esperaba estar presente debido al vínculo que construyó con Karla durante años.

La exvoleibolista también aprovechó para compartir algunos detalles sobre los inicios del romance entre la conductora y el cantante. Según recordó, las primeras señales de interés surgieron cuando Christian participaba en actividades vinculadas al programa donde trabajaban, aunque posteriormente la relación terminó consolidándose con el paso del tiempo.

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Sin embargo, esta versión fue puesta en duda por Kurt Villavicencio, quien señaló que durante aquella etapa Karla Tarazona se encontraba en un proceso de respaldo público hacia Christian Domínguez, intentando mejorar la percepción que existía sobre él.

Pese a los cuestionamientos, Rocío se mostró segura de sus recuerdos y reiteró que fue testigo de momentos importantes que marcaron el comienzo de la historia sentimental entre ambos. Por ello, insistió en que la ausencia de una invitación fue algo que jamás imaginó.

“Yo me imaginé estar ahí”: Rocío Miranda revela su decepción tras quedar fuera de la boda de Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.