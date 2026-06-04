Campaña veterinaria gratis para este sábado 06 de junio: conoce el lugar, la hora y los servicios disponibles

La Municipalidad del Rímac organizará este sábado 06 de junio una campaña veterinaria gratuita en el parque Leoncio Prado, ubicado en la urbanización Leoncio Prado. La jornada se desarrollará de 8:30 a 12:30 horas, frente al centro de salud de la zona, según informó la comuna.
La actividad busca facilitar el acceso a atenciones básicas para perros y gatos y promover prácticas de cuidado que reduzcan enfermedades frecuentes. El municipio señaló que la convocatoria está dirigida a vecinos del distrito y a propietarios que requieran orientación profesional sobre salud animal y responsabilidades de crianza.
La comuna recomendó acudir con anticipación para asegurar la atención, llevar a las mascotas con correa y, en el caso de animales nerviosos, utilizar bozal. También pidió portar una bolsa para recoger desechos y mantener el orden en el espacio público durante la jornada.
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Servicios disponibles
- Consulta médica veterinaria: evaluación general del estado de salud, revisión física y orientación sobre cuidados básicos, alimentación y signos de alerta.
- Desparasitación interna: administración de antiparasitarios para controlar lombrices u otros parásitos intestinales, con indicaciones sobre dosis y frecuencia.
- Desparasitación externa: aplicación de productos contra pulgas y garrapatas, con recomendaciones para reforzar la prevención en el hogar.
- Charla de tenencia responsable: información práctica sobre vacunación, higiene, manejo en espacios públicos, esterilización y prevención de abandonos.
- Empadronamiento canino: registro de perros del distrito para fines de identificación y control municipal, útil ante extravíos y para campañas futuras.
- Limpieza de oídos: higiene preventiva del canal auditivo con guía profesional, orientada a disminuir molestias asociadas a suciedad o acumulación de cerumen.
Recomendaciones para los asistentes
Se sugiere los dueños trasladen a sus mascotas en condiciones seguras, eviten alimentar a los animales justo antes de la atención y mantengan hidratación disponible, en especial si hay exposición al sol. En el caso de cachorros, se aconsejó consultar al personal sobre el momento adecuado para cada procedimiento.
La campaña forma parte de las acciones municipales para promover salud pública y convivencia vecinal. La comuna recordó que el cuidado responsable incluye control sanitario, respeto por el entorno y cumplimiento de normas de circulación en parques y calles.
¿Cuáles son los beneficios de la desparasitación?
- Reduce parásitos intestinales: ayuda a eliminar lombrices y otros organismos que causan diarrea, vómitos, pérdida de peso y anemia.
- Protege la salud general: mejora el apetito, la absorción de nutrientes y el estado corporal, sobre todo en cachorros, animales mayores o con defensas bajas.
- Disminuye riesgo de contagio: baja la carga parasitaria y reduce la transmisión a otras mascotas por heces, suelos contaminados o contacto en espacios públicos.
- Previene zoonosis: limita parásitos que pueden afectar a personas, en especial a niños, adultos mayores y pacientes inmunosuprimidos.
- Mejora la calidad de vida: reduce prurito, malestar abdominal y cansancio asociado a infestaciones.
- Facilita el control veterinario: permite un plan sanitario ordenado que integra vacunas, controles y prevención de pulgas y garrapatas.
- Reduce complicaciones: evita obstrucciones intestinales, deshidratación y recaídas que exigen tratamientos más largos o costosos.
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