Magaly Medina confiesa: “Deyvis Orosco no canta nada, pero no lo dije por no pelearme con su suegra”

Vídeo: Magaly Tv: la firme.

En la última edición del programa de “Magaly Tv: la firme”, la conductora dedicó unos minutos de su programación para opinar sobre el cantante peruano Deyvis Orosco, quien recientemente hizo público su clip musical junto a la exMiss Perú Janick Maceta.

La popular urraca confesó que siempre pensó que el cumbiambero “no canta nada” , pero que antes se reservó su comentario “por no herir susceptibilidades porque ya saben cómo es la suegra [Jessica Newton] y de verdad yo no quería pelearme con ella”.

“A mí me parece que Janick es muy guapa, hizo un papel impresionante en el Miss Universo, pero Janick no canta nada, está igual que Deyvis, porque Deyvis no canta nada, no tiene la voz de su padre”, dijo Magaly Medina.

Asimismo, señaló que ella sabe muy bien que son las coristas del cantante quienes hacen todo el trabajo de voz sobre el escenario por lo que considera que el prometido de Cassandra Sánchez debería haber contratado un profesor de canto “hace tiempo” para que dé mejores presentaciones.

Sobre la canción de Deyvis Orosco que interpretó junto a Janick Maceta, la conductora del programa de espectáculos dio a conocer que el vídeo musical no cuenta con tantas vistas en la plataforma de YouTube.

“Con un poco de autotune y ciertos efectos en la voz cualquiera es cantante hoy en día, hasta Deyvis”, arremetió Magaly Medina en alusión a Janick Maceta.

<b>Los lentes de Deyvis Orosco</b>

Continuando con su crítica, la controversial periodista también se refirió a los lentes oscuro del hijo de Jhonny Orosco, pues señaló que éste no se los quita ni para los compromisos familiares, como ocurrió en el baby shower del hijo que tiene con Cassandra Sánchez.

“No es Maluma, no es J Balvin. Es un chico que está con sobrepeso, un chico con raíces peruanas y debería estar orgulloso de su cara y de sus ojos. A mí nunca me ha parecido bien y siempre me lo callé, de verdad que soy muy considerada cuando me acerco mucho y le tengo mucho cariño a la gente... temo destrozarlos, pero eso de los lentes es horroroso”, finalizó.

Deyvis reemplazó a Magaly

Como se recuerda, el cariño y cercanía que se pregonaban Magaly Medina y la pareja conformada por Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de La Madrid quedó descartada luego que la conductora de TV criticara en su programa la segunda pedida de mano del cantante hacia la madre de su hijo. De esta manera, también se confirmó que la periodista ya no sería más la madrina del bebé de sus ex amigos.

Hace unos pocos días Deyvis Orosco reveló a ‘Amor y Fuego’ que ya tiene a los padrinos de su hijo. Asimismo, el programa también abordó a Cassandra quien incluso dio detalles de quién se trata.

“Sí hay madrina, es una persona que queremos mucho, en su momento ya la conocerán, está cerca a mi corazón, es como mi hermana”, señaló la hija de Jessica Newton. La pareja de Deyvis Orosco indicó que esta persona cuenta con todo el cariño de la familia.

Los periodista de Gigi Mitre y Peluchín también le consultaron sobre las palabras de Magaly Medina, sin embargo, Sánchez de La Madrid prefirió no tocar el tema, pero sí remarcar que solo se está abocando a los positivo.

“He decidido a mis 30 enfocarme solo en cosas positivas con mi mamá, he tomado todo lo positivo en mi vida y solo me voy a guiar en eso”, señaló Cassandra, indicando solo está enfocada en su familia y en sus actividades. “Uno le da peso que quiere a las palabras”, concluyó.

SIGUE LEYENDO