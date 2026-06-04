Erick Delgado lanzó contundente análisis sobre Perú vs Haití por fecha FIFA: “Está por debajo de nosotros”

La selección peruana está de vuelta y se alista para afrontar la segunda fecha doble de Mano Menezes al mando del equipo. La ‘blanquirroja’ no conoce de triunfos y tendrá la obligación de buscarlo ante Haití este viernes 5 de junio en Miami.
El DT presentó una lista con novedades y presentará un renovado ‘equipo de todos’ frente la escuadra de CONCACAF. La alineación es un incognita y genera mucha incertidumbre. Sin embargo, hay expecta por el amistoso.
Erick Delgado analizó al rival y lanzó contundente comentario en L1 Max: “Perú tenía la eliminatoria más fácil de la historia; da mucha pena. A mí me parece que Haití está por debajo de nosotros en el fútbol, por lo menos en el fútbol. Y con todo respeto, pero claramente estamos golpeados por los resultados que hemos tenido en la Eliminatoria. Pero sí considero que, no sé si favorito, es Perú”.
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Además, reconoció que la ‘bicolor’ no está pasando por un buen momento futbolístico: “No sé si decirlo favorito; no lo digo porque no creo que sean mejores jugadores los peruanos, sino que creo yo que viene con un tema de envión anímico Haití. Viene con jugadores que están practicando juntos, no han parado; nosotros sí hemos parado”.
Perú vs Haití: día, hora y canal TV del amistoso en Miami
La expectativa crece en torno al amistoso que sostendrán Perú y Haití este viernes en el Nu Stadium de Miami, donde el equipo caribeño llega tras asegurar su clasificación al Mundial 2026. El encuentro, que comenzará a las 19:00 horas para los aficionados en Perú, Colombia y Ecuador, será una oportunidad para observar el desempeño de la selección nacional ante un rival mundialista.
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La transmisión del partido estará a disposición del público en diversas plataformas y horarios. América TV (canales 4 y 704 HD) confirmó que emitirá el evento en directo, aunque no ha especificado si la cobertura incluirá su aplicación América TVGO. ATV ofrecerá la señal abierta en los canales 9 y 709 HD, iniciando con una previa de treinta minutos, lo que permitirá acceder a análisis y comentarios previos al pitazo inicial.
Para quienes sigan el partido por cable, Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD) mantendrá su cobertura habitual de los encuentros de la selección peruana. De momento, no se ha confirmado si la transmisión estará habilitada en Movistar Play ni si se sumarán contenidos exclusivos en su canal de YouTube.
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El duelo entre Perú y Haití podrá ser visto en alta definición a través de América TV, ATV y Movistar Deportes, con opciones tanto en señal abierta como en cable. Los horarios de transmisión varían según la región: en Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, el partido comenzará a las 20:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay y Brasil empezará a las 21:00 horas.
Quienes deseen un seguimiento en tiempo real podrán recurrir a la cobertura digital de Infobae Perú. El portal ofrecerá actualizaciones constantes con goles, jugadas clave y declaraciones relevantes de protagonistas y técnicos. Esta cobertura digital permitirá a los fanáticos mantenerse informados incluso si no pueden acceder a la transmisión televisiva.
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