Aumentan las llamadas internacionales desconocidas por la modalidad de estafa Wangiri en Perú

Un número creciente de peruanos ha comenzado a recibir llamadas internacionales de números desconocidos. Esta tendencia, reportada en distintos sectores del país, responde a la expansión de la modalidad de estafa conocida como ‘Wangiri’, que opera desde países remotos y utiliza mecanismos poco detectables para los usuarios y operadores, según reportó Panamericana Noticias.
¿Cómo funciona la modalidad Wangiri?
La denominación Wangiri proviene del japonés y se traduce como “una llamada y corto”. El método consiste en que delincuentes realizan llamadas breves a teléfonos aleatorios desde números extranjeros, colgando antes de que el destinatario pueda contestar. El objetivo es despertar la curiosidad de la persona, quien al ver una llamada perdida de un país desconocido, podría decidir devolver la llamada.
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Erick Iriarte, abogado especialista en derecho digital, explicó que al devolver la llamada, el usuario es dirigido a una línea con tarifas internacionales elevadas.
“El pago diferenciado lo termina realizando justamente la víctima, la persona que devuelve la llamada por curiosidad”, afirmó Iriarte en diálogo con citado medio. El costo por devolver la llamada puede alcanzar hasta 20 dólares por comunicación.
La estafa se agrava porque muchas de estas llamadas provienen de países que no mantienen acuerdos internacionales de cooperación con Perú, dificultando la persecución de estos delitos. “Muchos de los países donde se originan las llamadas no están dentro de los convenios internacionales que Perú ha firmado para combatir los delitos transfronterizos”, señaló Iriarte.
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Impacto en la población y respuestas de los operadores
La frecuencia de estas llamadas ha aumentado de forma sostenida. Pese a la insistencia de los estafadores, muchos usuarios optan por no responder ni devolver estas llamadas, una de las principales recomendaciones para evitar caer en la trampa.
“En el día dos, tres veces estarán llamando a mi celular”, contó una de las víctimas entrevistadas, quien detalló que los números provenían de lugares como Estados Unidos, Congo y Bangladesh.
Sin embargo, la colaboración ciudadana podría facilitar la identificación y bloqueo de números sospechosos si se centralizan las denuncias. La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia, y la Fiscalía de Cibercrimen son las entidades habilitadas para recibir estos reportes.
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Medidas de prevención y recomendaciones
El especialista en derecho digital manifestó que la principal medida de prevención consiste en no devolver llamadas perdidas de números internacionales desconocidos y bloquear cualquier contacto sospechoso. Además, existen aplicaciones que permiten restringir o identificar este tipo de comunicaciones.
Algunos usuarios aseguraron que prefieren no responder llamadas de números que no se encuentran en su lista de contactos. “Trato de no contestar y, más aún, cuando son de otros países”, comentó una de las personas consultadas en Lima. Otros han optado por instalar herramientas de bloqueo y advertir a familiares y amigos sobre la existencia de esta estafa.
Las autoridades recomiendan que cualquier intento de estafa sea reportado a la Policía Nacional o a la Fiscalía de Cibercrimen. La expansión de la modalidad 'Wangiri’ evidencia la sofisticación de las estrategias de fraude telefónico, por lo que es mejor un bloqueo.
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