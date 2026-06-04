Se filtraron inesperados detalles del contrato de Hernán Barcos en Sporting Cristal: “Después se sentarán a hablar”

Se filtraron detalles del vínculo del 'Pirata' con el cuadro 'celeste'. (Video: Juego Cruzado)

Apenas finalizó el Torneo Apertura, la directiva de Sporting Cristal reconoció el difícil presente del club: el equipo acabó en el puesto 12, peligrosamente próximo a la zona de descenso. Ante la urgencia, la dirigencia decidió dar un giro y apostar por fichajes que permitan revertir la situación en el segundo semestre. La llegada de Hernán Barcos fue la primera acción concreta tras su buen semestre con FC Cajamarca, aunque en ese club se registraron problemas extradeportivos que involucraron a varios futbolistas.

Según la información brindada por Horacio Zimmermann en el programa de YouTube, Juego Cruzado, el acuerdo entre el veterano delantero y el cuadro ‘celeste’ es completamente específico: “Lo que me contaron en la mañana es que Barcos llega a Sporting Cristal por seis meses. No hay ninguna cláusula ni nada de renovación por mérito, por cantidad de goles. Son seis meses y después se sentarán a hablar”, detalló.

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Este vínculo a corto plazo responde tanto a la edad del jugador como a la coyuntura del club. “De repente, Barcos le dice ‘me retiro, hice 18 goles’ y Cristal dirá, ¡No, no te vayas, por favor!’...”, agregó Zimmermann. En ese escenario hipotético, el periodista Christian Hudtwalcker sumó: “Y él dirá ‘bueno, págame tres veces más también’”, a lo que ‘Horacon’ replicó: “Puede ser”.

En tanto, para Reimond Manco, la decisión resulta sensata para ambas partes. A su juicio, “hacer un contrato a un jugador de 42 años de seis meses con opción a renovar es complicado, porque en seis meses, Dios no quiera, puedes tener una lesión complicada y eso, y te encartas”. Manco consideró que el acuerdo protege a la institución y al propio Barcos, quien podrá negociar su continuidad en función de su rendimiento.

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Se filtraron inesperados detalles del contrato de Hernán Barcos en Sporting Cristal.

Hernán Barcos estuvo en Lima tras disputar su último encuentro con FC Cajamarca, aunque mantiene el hermetismo respecto a su inminente incorporación a Sporting Cristal. Pese a que no ha hecho declaraciones públicas, se prevé que el club oficialice su llegada en los próximos días, lo que marcará el inicio de una nueva etapa en el ataque ‘rimense’.

La contratación también ha sido leída desde el punto de vista económico. Manco sostuvo: “No creo que esté viniendo con un sueldo alto a Cristal, pero si hace 15 o 18 goles, lo pone a Cristal arriba y se le termina el contrato en diciembre, va a poder negociar”.

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El 'Pirata' desestimó cualquier pregunta relacionada a su futuro, en el que se avista un posible movimiento determinante a Sporting Cristal. | VIDEO: Inka Digital

Los movimientos de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal no se ha limitado a la llegada de Hernán Barcos. Tras una campaña marcada por la irregularidad, la dirigencia ha iniciado una “revolución” interna, reestructurando tanto el plantel como la estructura directiva. Según trascendió, varios jugadores extranjeros, entre los que figuran Gabriel Santana y Felipe Vizeu, dejarían la institución para liberar cupos destinados a nuevos refuerzos foráneos. En esa misma puerta de salida estaría Cristian Benavente.

La lista de incorporaciones está encabezada por Juan Manuel Cuesta, extremo colombiano proveniente de UCV de Venezuela, quien se encuentra muy cerca de firmar su traspaso. Por su parte, Francisco Arancibia, actualmente en Deportivo Garcilaso, ha avanzado en las negociaciones y solo resta que Sporting Cristal abone la cláusula de rescisión.

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El mediocampista Claudio Torrejón, también del ‘rico garci’, ya gestiona su desvinculación a la espera de una oferta formal del club ‘celeste’. Además, se menciona el nombre de Beto da Silva como posible alta para la próxima temporada, mientras que Brandon Palacios permanece en la órbita aunque sin avances concretos. Lo mismo del interés por José ‘Tunche’ Rivera.

Felipe Vizeu no ha colmado las expectativas como el '9' estrella de Sporting Cristal y dejaría el club a mitad de año. - créditos: Sporting Cristal

Por su parte, la situación de Pablo Lavandeira parece haberse enfriado, aunque su arribo a Lima podría reactivar las conversaciones.

El gerente deportivo, Gustavo Zevallos, será uno de los que no continuará, según informó Denilson Barrenechea. Además, se prevé la llegada de un nuevo entrenador con experiencia en selecciones nacionales, descartando el retorno de Roberto Mosquera y marcando el perfil internacional que busca el club para el banquillo.

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