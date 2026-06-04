Magaly Medina arremete contra Karla Tarazona por sesión sensual en plena boda: “La vulgaridad hay que dejarla de lado”

La ‘Urraca’ cuestionó la mezcla de romanticismo y sensualidad en la producción audiovisual de la pareja y desató un nuevo debate. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez continúa dando de qué hablar. Esta vez, Magaly Medina no dudó en expresar su opinión frente a las cámaras.

Durante la más reciente edición de Magaly TV La Firme, la conductora dedicó varios minutos a analizar algunos detalles del matrimonio entre la actriz cómica y el cantante de cumbia. Para ello estuvo acompañada por Kurt Villavicencio, conocido popularmente como el “Metiche”, y por Rocío Miranda, quienes también compartieron sus impresiones sobre diversos momentos de la celebración.

Sin embargo, en medio de la conversación hubo un detalle específico que terminó captando toda la atención. Se trató de un video difundido por la propia Karla en el marco de su boda, una publicación que rápidamente generó comentarios en redes sociales debido al estilo elegido por la conductora para algunas de las imágenes.

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“No fue ella”, según Kurt Villavicencio

En el material audiovisual, la flamante esposa de Christian Domínguez aparece luciendo un body blanco, una prenda que resaltaba su figura y que formaba parte de una producción fotográfica y audiovisual realizada con motivo de su matrimonio. Aunque para algunos seguidores se trató de una propuesta moderna y atrevida, otros consideraron que el contenido no encajaba con el contexto de una ceremonia nupcial.

Precisamente esa diferencia de opiniones fue abordada en el programa de espectáculos. Tanto Magaly Medina como sus invitados analizaron las imágenes y debatieron sobre si el concepto elegido por la conductora resultaba apropiado para una ocasión tan significativa.

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Uno de los primeros en pronunciarse fue Kurt Villavicencio, quien admitió que las imágenes lo sorprendieron debido a que no suele asociar a Karla Tarazona con ese tipo de contenido. “Karla no es sexy, pero es guapa, fachosa”, comentó el conductor al referirse a la apariencia de la presentadora.

Magaly Medina considera de ‘mal gusto’ fotos sensuales de Karla Tarazona presentadas en el día de se boda

Aunque reconoció los atributos físicos de la esposa de Christian Domínguez, también dejó entrever que le resultó inesperado verla protagonizando una producción con un enfoque más sensual de lo habitual. La conversación continuó mientras se mostraban las imágenes del video en pantalla. Fue entonces cuando Magaly Medina decidió compartir una opinión mucho más crítica sobre la propuesta visual difundida por la pareja.

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La periodista consideró que el concepto elegido no guardaba coherencia con el espíritu tradicional de una boda y señaló que determinadas imágenes habrían estado mejor reservadas para otro contexto. “De mal gusto, lo puedes hacer por tu cumpleaños”, expresó sin rodeos.

La contundencia de sus palabras sorprendió incluso a algunos de los presentes en el set. Sin embargo, Medina mantuvo firme su postura y continuó explicando los motivos por los cuales consideraba desacertada la publicación. Según la conductora, el principal problema radicaba en la combinación entre los elementos románticos propios de una ceremonia matrimonial y una estética que, a su juicio, apostaba excesivamente por la sensualidad.

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Para Magaly, una boda representa un momento especial que debería enfocarse en el compromiso, la celebración familiar y la emotividad de la unión. Por ello, consideró que determinadas imágenes terminaban desviando la atención hacia aspectos que poco tenían que ver con el significado de la ceremonia.

La periodista fue todavía más enfática cuando se refirió a la vestimenta utilizada en la producción. “En un traje de novia la vulgaridad hay que dejarla un poco de lado”, manifestó.

Magaly critica video de boda de Karla Tarazona y genera polémica: “No había necesidad”. Captura: Magaly TV La Firme.

Lejos de quedarse allí, Magaly profundizó en su análisis y explicó que no cuestionaba la posibilidad de realizar una producción sensual, sino el momento elegido para compartirla públicamente. “No había necesidad de tu video de boda, mezclarlo con lo sensual”, sostuvo.

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Para la periodista, una propuesta de ese tipo podría haber tenido cabida en otro contexto o incluso en una fecha distinta, sin vincularla directamente a la celebración matrimonial. “Debía hacerlo y no publicarlo o publicarlo en otro momento”, agregó.