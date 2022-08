Jessica Newton dedicó canción a Magaly Medina por decir que Deyvis Orosco no canta nada

Jessica Newton dedicó canción a Magaly Medina por decir que Deyvis Orozco no canta nada | Instagram

La directora del Miss Perú, Jessica Newton, salió en defensa de Deyvis Orosco, luego que Magaly Medina arremetiera contra el cantante por haber sacado un nuevo tema musical con Janick Maceta. Fiel a su estilo, la exreina de belleza lanzó un par de indirectas en sus redes sociales y hasta le dedicó una conocida canción de cumbia a su examiga.

Como se recuerda, la ‘Urraca’ fue bastante dura con el hijo de Johnny Orosco al asegurar que no tiene talento para el canto, algo que ella siempre pensó pero que nunca dijo en público para no pelearse con Jessica Newton, a quien consideraba su mejor amiga en el pasado.

“Deyvis no canta nada, no tiene la voz de su padre. Es algo que yo sé pero no se lo quería decir por no herir susceptibilidades porque ya saben cómo es la suegra y de verdad yo no quería pelearme con ella”, expresó durante la emisión de ‘Magaly TV La Firme’.

Asimismo, Medina aseguró que la pareja de Cassandra Sánchez de Lamadrid usa autotune para sonar bien y que son sus coristas quienes realmente hacen todo el trabajo durante los conciertos en vivo. No pasó mucho tiempo para que Jessica Newton decidiera contestarle.

No se quedó callada

Luego de estas declaraciones, a la organizadora del Miss Perú no se le ocurrió mejor idea que responder de manera sutil a los ataques de Magaly Medina a través de sus historias de Instagram.

“Deyvis Orosco canta y encanta, y yo lo admiro como artista. Gracias por tanto cariño”, escribió junto a imágenes de las presentaciones del ‘Bomboncito de la cumbia’.

No contenta con ella, le dedicó la canción “No te creas tan importante”, tema musical que suele sacar bajo la manga cada vez que recibe críticas por parte de la conductora de ATV. “Esa mi canción favorita”, añadió con ironía.

Jessica Newton salió en defensa de Deyvis Orosco tras ataques de Magaly Medina. (Instagram)

Magaly Medina fue reemplazada

En febrero de este año, Magaly Medina rechazó ser la madrina del nieto de Jessica Newton luego de pelearse con los padres del niño, Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco. Pues bien, la pareja ya le ha encontrado un reemplazo y se trata de una amiga cercana.

“ Ya tenemos madrina, su nombre está en reserva, pero es alguien muy cercana, es una de mis mejores amigas que vive en el extranjero. Ahora estamos enfocados en todo lo positivo y en que Milán esté feliz y rodeado de mucho amor”, dijo la también influencer al diario Trome.

En cuanto al padrino, quien se presumía sería Alfredo Zambrano, Deyvis aseguró que ahora sí ya lo tiene bien elegido. “Ya están los padrinos. Uff, desde hace mucho tiempo. Yo tengo mi padrino”, comentó el cumbiambero para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

“He decidido, a mis 30 años, enfocarme en cosas positivas con mi mamá. He tomado todo lo positivo y solo me guiaré de eso, siento que es la mejor forma de vivir. Estoy enfocada también en lo más importante, Milán (su hijo), y en las distintas metas que queremos cumplir. Solo en lo positivo”, añadió Cassandra.

Magaly Medina no será madrina del nieto de Jessica Newton. (Instagram)

