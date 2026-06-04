Precio de pasajes no baja pese a subsidio de S/ 4 al combustible para transportistas: “en algo alivia la situación”

A pesar de que protestaron para obtener un subsidio por dos meses que entró en vigencia desde el 3 de junio, los transportistas de Lima y Callao mantienen el alza en el precio de los pasajes para los usuarios del transporte público, pues consideran que el monto es insuficiente para cubrir el alza del precio del combustible que necesitan para trabajar cada día.
“Los pasajes siguen, siguen subiendo. Por ejemplo, a mí me está cobrando el señor tres soles hasta la Javier Prado y me parece un abuso”, afirmó una pasajera de bus de transporte público en conversación con Panamericana.
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Desde el lado de los conductores, el incremento para los pasajeros se explica a raíz del alza en el gasto diario que se hace en combustible. “Antes tanqueábamos con S/ 450, un promedio, ¿no? S/ 450, S/ 470... Ahora está prácticamente casi S/ 700 y tanto”, aseguró un conductor de transporte público al medio televisivo.
Cómo funciona el subsidio
El subsidio fue aprobado como respuesta al incremento sostenido del combustible y, según Panamericana, en algunos grifos de la capital los precios se mantienen altos y “oscilan entre los S/ 24 y casi S/ 27”. El beneficio apunta a mitigar costos operativos y a contener alzas de pasajes, aunque no las garantiza.
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Para el conductor entrevistado, el apoyo no alcanza para neutralizar el golpe de los costos: “No creo que compense, ¿no? Pero bueno, en algo aliviará la, la situación, pues, ¿no?”, señaló.
El cálculo del subsidio dependerá del tipo de unidad y los kilómetros recorridos, según lo descrito por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Un vocero de la institución afirmó que “si hablamos de un ómnibus, que es un vehículo de gran capacidad, S/ 0.50 por kilómetro recorrido. Si hablamos de un minibús, S/ 0.40 por kilómetro recorrido. Y finalmente, si hablamos de un microbús, S/ 0.30 por kilómetro recorrido”, afirmó el vocero.
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Los requisitos para acceder al beneficio
En Lima y Callao, más de 21.000 unidades formales deberán cumplir condiciones para acceder al subsidio. El vocero de la ATU enumeró los requisitos: “Su autorización vigente, vehículos habilitados, que los vehículos cuenten con SOAT, eh, o certificado de accidentes contra tránsito, vigente también y para el tipo de servicio que prestan”.
En esa misma explicación, el representante añadió documentación y condiciones técnicas exigidas por la autoridad: “El certificado de inspección técnica vehicular, igual. El RUC activo y habido y sobre todo el GPS instalado en el vehículo y la transmisión a nuestra plataforma”, precisó.
Monto del subsidio fue exigido por los transportistas
Aunque el monto del subsidio otorgado por el gobierno es insuficiente, según los criterios de los transportistas, fueron ellos mismos quienes solicitaron esta cantidad previo al paro que estaba programado a ejecutarse el día 2 de junio y que finalmente no se realizó.
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El vocero del transporte urbano, Giovanni Diez, agregó que los gremios habían pedido al Gobierno un subsidio temporal de S/ 4 por galón durante 2 meses consecutivos. Según afirmó ante Canal N, ese punto quedó registrado en el acta de una de sus reuniones, pero hasta el momento no se ha cumplido. “A pesar de haberse firmado el acta, hasta finales de mayo no tenemos ninguna respuesta”, afirmó en días previos al desarrollo de la protesta.
El monto también fue confirmado por Martín Ojeda, representante de Transportes Unidos, quien indicó que los compromisos existían y fueron aceptados por el Ejecutivo.
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