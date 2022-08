Andrea Cifuentes se pronuncia y niega romance con Álvaro Paz de la Barra: “Estoy soltera”

Andrea Cifuentes niega romance con Álvaro Paz de la Barra. (Instagram)

Desde que las cámaras de Magaly TV La Firme ampayaran a Álvaro Paz de la Barra y Andrea Cifuentes en situaciones cariñosas durante una fiesta el pasado 11 de agosto, los rumores de una posible relación sentimental no han dejado de surgir.

Las imágenes causaron diversas reacciones en redes sociales, especialmente porque muchos pensaban que el exalcalde de La Molina estaba retomando su romance con la modelo Jamila Dahabreh. Sin embargo, la exchica reality rompió su silencio para revelar el tipo de vínculo que tiene con el político.

Esto luego de que Jamila Dahabreh se presentara en Magaly TV La Firme para contar que sí estuvo saliendo con Álvaro Paz de la Barra, pero actualmente ha decidido separarse de él. Además, reveló que se sorprendió cuando vio el ampay de Andrea Cifuentes con el abogado, pues no sabía de dicha salida.

“Yo no tengo una relación con Álvaro Paz de la Barra, así como tampoco tengo nada negativo que decir de él. No hago lo que no me gustaría que me hagan, con esto quiero decir que no voy a hablar de terceras personas mucho menos me expresaré mal de otra mujer. Espero aclaro esto, no me involucren más en todo este show”, escribió en las historias de su cuenta de Instagram.

Asimismo, se tomó unos segundos para aclarar que se encuentra soltera y enfocada en su trabajo. Además, pidió a los medios de comunicación respetar su silencio, pues quiere cuidar su estado mental y no tiene nada negativo que decir del excandidato a la alcaldía de Lima.

“Dejo claro que me encuentro SOLTERA y enfocada en mis proyectos personales. Pido a los medios de prensa respeten mi negación a declarar, pero mi paz mental siempre será primero”, concluyó.

Recordemos que, Andrea Cifuentes se disgustó cuando las cámaras de Amor y Fuego la abordaron para preguntarle sobre Álvaro Paz de la Barra. “Por fa, no, no me estén grabando, por favor. Yo respeto tu trabajo, pero este tipo de show, no van conmigo la verdad”.

¿Cómo fue el ampay de Álvaro Paz de la Barra y Andrea Cifuentes?

En el video difundido en el programa de Magaly Medina se aprecia claramente que Álvaro Paz de la Barra y Andrea Cifuentes se encuentran en un discoteca, rodeado de amigos y buena música. Ellos empiezan a bailar y el burgomaestre no duda en abrazar a la joven y luego rodear sus manos en su cintura.

“Imágenes exclusivas de la noche de rumba y cariñosos abrazos entre el alcalde Álvaro Paz de la Barra y la modelo y exchica reality Andrea Cifuentes“, dice la voz en off que narra el ampay.

Algo que resaltó Magaly Medina en aquella ocasión fue que dichas salidas se estaban dando mientras Sofía Franco. Ante ello, la conductora televisiva reveló en vivo que ellos no se encuentran juntos y solo mantienen una relación de padres por el bienestar de su pequeño.

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, fue captada en una situación cariñosa con la modelo Andrea Cifuentes. | Magaly Tv: La firme

