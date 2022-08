Rodrigo González y Gigi Mitre fueron sorprendidos en vivo por alarma de emergencia y casi abandonan Amor y Fuego

Los conductores de Amor y Fuego se asustaron al escuchar la alarma de emergencia del canal, pues aseguraron que no sabían si debían de evacuar o quedarse en el estudio.

Un tenso momento se vivió en el set de Amor y Fuego la tarde de este jueves 5 de agosto. Los conductores del magazine de Willax Televisión se asustaron al escuchar la alarma de emergencia mientras se encontraban realizando la mención de uno de los auspiciadores de su programa.

Al escuchar este sonido, el cual también se filtró a los televidentes, Rodrigo González comentó que no sabía si en ese momento debía de abandonar el set o simplemente quedarse mientras esperaba alguna información oficial.

“ En estos momento está sonando una alarma, no sabemos si tenemos que evacuar, si se ha disparado automáticamente, es la primera vez. No nos pongan la reja, más bien ábranla, no vaya a ser que tengamos que evacuar ”, dijo el popular ‘Peluchín’.

Al no tener respuesta por parte de la producción, Rodrigo González tomó la decisión de mandar una nota al aire para saber durante el tiempo que dure el informe qué fue lo que sucedió en ese momento,

“Que alguien nos avise, a ver si mandamos a publicidad, o seguimos, o mandamos la nota y preguntamos. Si no volvemos ya saben lo qué pasó”, dijo el conductor de Amor y Fuego.

“Paró la alarma, hacemos un llamado a la calma a la gente de Willax. Ya estamos, ¿qué fue eso? Vamos a ver que estamos desconcentrados”, precisó Rodrigo González.

CONSTRUCCIÓN ACTIVÓ LA ALARMA

Luego de varios minutos, ‘Peluchín’ le contó a sus espectadores que la alarma había sonado por el ruido de la construcción que hay dentro de Willax Televisión. De acuerdo a sus declaraciones, el canal de Erasmo Wong se viene extendiendo y tendrá un nuevo set de TV.

Asimismo, el conductor de Amor y Fuego mostró su fastidio al saber que dichos trabajos se venían realizando mientras él y su equipo se encontraba en vivo, pues aseguró que el ruido se filtraba y eso le incomodaba mucho.

“¿Qué suena? (Están construyendo otro estudio) Pero cuando estamos en directo la obra debería de parar para poder salir al aire tranquilamente. Willax está creciendo, pero cuando estamos al aire guardamos esas cierras y esos martillos y a las 4:10 p.m. seguimos ”, comentó.

Rodrigo González y su paso por la televisión. (Foto: Difusión)

RODRIGO GONZÁLEZ SE BURLA DE LUCIANA FUSTER

Rodrigo González no pudo evitar referirse a las recientes declaraciones de Luciana Fuster, quien descartó rotundamente haberse realizado alguna operación en la nariz como se venía diciendo en las redes sociales.

“ Ella tenía el tabique de tucán, parece que no le gustaba (su nariz), quería hacer parecer como que nosotros estábamos viendo visiones, que nunca existió. Ahora cuando uno se aprende a maquillar se puede rebanar la mitad del tabique, no sabíamos de esa técnica, esa técnica guillotinesca del maquillaje, dónde dictan esos cursos... técnica guillotina”, comentó.

