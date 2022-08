Jorge Luna y Ricardo Mendoza otorgarán 20 mil soles mensuales a la Selección peruana mayor de vóley

Jorge Luna y Ricardo Mendoza otorgarán 20 mil soles mensuales a la Selección peruana de vóley. (VIDEO: YouTube)

En el último programa de Hablando Huevadas se dio a conocer que la selección femenina peruana de vóley recibirá un donativo de S/.20.000 mensuales hasta el mes de diciembre de este 2022. Jorge Luna y Ricardo Mendoza sorprendieron a más de uno al anunciar que otorgarán parte de su dinero para el beneficio de las deportistas.

Esto luego de que las seleccionadas adultas acudieran a los conductores para informarles que la ‘Federación peruana de vóley’ no les da la cantidad monetaria necesaria para solventar todos los gastos que tienen día día tanto en sus entrenamientos como en los campeonatos.

Por ello, Jorge Luna y Ricardo Mendoza no dudaron en brindarles su apoyo y durante la emisión de Hablando Huevadas del pasado domingo 31 de julio aseguraron que le darán un solvento económico a las deportistas para que sigan sumando logros para el Perú.

“Nos hemos enterado que ustedes perciben una cantidad de dinero mensualmente que no es grande y que realmente haciendo cálculos, es pequeña. Lo que he conseguido es que un amigo, que tiene una clínica fisioterapeuta, las atienda a ustedes completamente gratis las veces que quieran”, comenzó diciendo el actor peruano.

“Tanto Jorge como el que les habla (Ricardo) hemos decidido que vamos a dar de nuestros honorarios mensuales, vamos a destinar una mensualidad de S/1000 para cada una indefinidamente, como mínimo hasta fin de año. Hemos destinado 20.000 soles mensuales para la selección mayor peruana de vóley femenino”, agregaron recibiendo los aplausos de los asistentes al teatro Canout.

En otro momento, los comediantes recalcaron que, si bien les darán mil soles a cada voleibolista para sus gastos personales, de todas maneras creen que es un monto pequeño por lo que evaluarán si próximamente pueden darles más dinero.

“Mensualmente, les vamos a dar 1.000 soles a cada una. Esto es muy poca plata, nos encantaría dar más y si podemos dar más, lo daremos. Vamos a comenzar con esto para ver que tal funciona, pero de verdad es muy poca plata (...) Estas chicas necesitan todo el apoyo para seguir dándonos alegrías, para que vayan a jugar, necesitan pasajes, necesitan proteínas, necesitan agua. Aquí nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero de verdad es un granito chiquito para todo lo que necesitan”, señalaron.

Por su parte, la cuenta de Instagram de ‘Pro Vóley Peruano’ no dejó de pronunciarse ante el generoso acto de los humoristas y publicó un extenso texto de agradecimiento resaltando su apoyo. Cabe mencionar que, tanto los seguidores del show como del deporte también aplaudieron su donación.

“Los comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna, apoyarán a nuestro seleccionado femenino hasta fin de año, esto debido a la mala situación por la que pasa la FPV. Ellas no se quedan de manos cruzadas, y a pesar de que le corresponde a la Federación darles todo el apoyo, entienden que también pueden darle una mano. Es por eso que acudieron a ellos y sin pensarlo los comediantes que gozan de gran popularidad decidieron darle la mano a nuestras chicas. No son políticos, no son la empresa privada, son personas que como nosotros luchan cada día para salir adelante y a pesar de todo hoy se ponen la mano en el corazón y ayudarán a nuestra selección. Desde aquí les agradecemos el apoyo”, se lee en su mensaje.

