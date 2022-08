Rodrigo González aseguró que Ricardo Morán rectificó su concepto sobre las madres para no perder auspiciadores

Rodrigo González aseguró que la rectificación del productor de televisión se debería a un reclamo de las marcas que lo auspician.

Hace unas semanas Ricardo Morán desató la polémica en redes sociales al asegurar que sus hijos no necesitaban de una madre, indicando que la figura materna en los niños era una imposición social. Sin embargo, ahora el productor de televisión salió a cambiar sus palabras y explicó que es lo que realmente quiso decir.

“Yo me equivoqué. No es imposición, lo que quería decir que es una madre es una construcción social, una persona que cría, no obligatoriamente la que parió (…) Y que la sociedad quiere imponerles a mis hijos una madre que no tienen”, manifestó.

La rectificación de Ricardo Morán no fue del agrado de Rodrigo González, quien arremetió una vez más contra el exjurado de ‘Yo Soy’ por las palabras que tuvo acerca de la maternidad, el cual defiende ‘Peluchín’ desde su vitrina.

Asimismo, el popular conductor de televisión indicó que el productor de televisión estaría aplicando la táctica del ‘error’ para intentar confundir a las personas que lo siguen y no le digan nada.

“ Yo creo que todos entendimos lo mismo, no fuimos los únicos lo que entendimos (…) La Farisela también salió hablar y, casi por primera vez, estuve de acuerdo con lo que dijo”, expresó el conductor de ‘Amor y Fuego’.

De otro lado, Rodrigo González especuló que el cambio de opinión de Ricardo Morán obedecería a un tema económico, pues al ser dueño de una productora, las marcas que lo respaldan le habrían dado una advertencia.

“Cómo vas a decir ese disparate públicamente, estamos hablando de la madre (…) Si se quiere rectificar y así lo ha hecho, para no meterse en problemas y sobre todo para que no le cojan el bolsillo, hay auspicios detrás, tu eres el productor principal (…) Mira Ricardo por qué no te vas a la … ahí precisamente”, dijo.

Ricardo Morán sigue luchando para que sus hijos sean registrados como ciudadanos peruanos. (Latina TV)

Ricardo Morán busca registrar a sus hijos

Desde que nacieron sus mellizos, Ricardo Morán se ha visto imposibilitado de inscribir a sus hijos ante el Reniec. Pese a que realizó una demanda contra dicha institución para que sus pequeños sean reconocidos como peruanos, el Poder Judicial decidió desestimar la demanda del productor.

Como era de esperarse, el productor de televisión expresó su incomodidad en las redes sociales, asegurando que seguirá luchando para conseguir su objetivo. Por ello, a través de sus redes sociales, informó que iba a apelar a la decisión del juez.

“ Familia apelando al Poder Judicial. Pero somos puro amor ”, escribió Morán en su cuenta oficial de Instagram, donde inmediatamente recibió el apoyo de sus casi dos millones de seguidores.

