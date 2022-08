Rodrigo González defiende a Deyvis Orosco de las críticas de Magaly Medina: “Está picona por la nueva madrina”

Rodrigo González defiende a Deyvis Orosco de las críticas de Magaly Medina. (Willax TV)

Rodrigo González no dejó de comentar sobre las críticas que tuvo Magaly Medina para Deyvis Orosco en la última edición de su programa. Como se recuerda, la periodista confesó que siempre pensó que el cumbiambero “no canta nada” y que debió contratar a un profesor desde “hace tiempo”.

Esto luego de hablar sobre la reciente canción que lanzó el cantante junto a Janick Maceta. “A mí me parece que Janick es muy guapa, hizo un papel impresionante en el Miss Universo, pero Janick no canta nada, está igual que Deyvis, porque Deyvis no canta nada, no tiene la voz de su padre. Con un poco de autotune y ciertos efectos en la voz cualquiera es cantante hoy en día, hasta Deyvis”, dijo la popular ‘Urraca’.

Sus palabras no pasaron desapercibido para Rodrigo González, quien comenzó cuestionando sus comentarios sobre los lentes de Deyvis Orosco, ya que según Magaly Medina éste no se quita sus anteojos oscuros para mostrar por completo su verdadero rostro.

“No entendí lo que dijo porque es un accesorio que cada uno puede usar cuando quiera y se sienta cómodo. De repente Magaly es psicóloga y está en la psiquis de Deyvis para llegar a la conclusión de que Deyvis Orosco usa lentes de sol porque se avergüenza de sus orígenes. Y tú cuando te cuelgas todo encima, ¿quién te dice algo?”, dijo el popular ‘Peluchín’ este 15 de agosto.

“Él se siente artista. Cuando iba a tu programa y estaba todo bien, le reventabas hartos cohetes, ibas a sus conciertos, zapateabas y matabas cucarachas hasta la madrugada. Ahora, todo le parece mal. Todo se lo venía callando porque ella es muy considerada, un poquito de por favor”, agregó dirigiéndose a Magaly Medina.

En otro momento, le recordó a la figura de ATV que ya no será la madrina del hijo del artista nacional con Cassandra Sánchez de Lamadrid y aseguró que sus burlas se habrían debido a las declaraciones que tuvo en horas de la tarde del pasado viernes 12 de agosto.

“Es que está picona porque esa tarde, Deyvis había dicho que ya tenía madrina nueva. Entonces en la noche (Magaly) salió y fua”, sostuvo el presentador televisivo.

Recordemos que, Deyvis Orosco reveló que ya escogieron a los padrinos de su primogénito. “Ya están los padrinos. Uff, desde hace mucho tiempo. Yo tengo mi padrino”, dijo el cantante y su pareja agregó: “Sí hay madrina, es una persona que queremos mucho, en su momento ya la conocerán, está cerca a mi corazón, es como mi hermana”.

¿Por qué se distanciaron Jessica Newton y Magaly Medina?

Todo sucedió cuando Magaly Medina criticó la segunda pedida de mano de Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez de Lamadrid. Según las palabras de la conductora, esto solo sería una forma de atrasar el matrimonio.

Tras ello, se dio a conocer que la ‘Urraca’ y la familia de Jessica Newton ya no mantenían una relación amical, pese a que la presentadora de televisión había sido presentada como la madrina del hijo del cantante y la mánager.

Además, se explicó que la relación se había comenzado a resquebrajar cuando la esposa de Alfredo Zambrano grabó una videollamada que tuvieron el día del nacimiento del menor y la compartió en su programa, cuando habían quedado en que era una llamada de amigos de forma íntima. Fue entonces que, aunque al inicio Jessica Newton y Magaly Medina, señalaban que iban a tener alguna conversación íntima, decidieron dar por finalizada su amistad.

